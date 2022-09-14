Türkiye Gazetesi

81 ilde inşa edilecek TOKİ sosyal konut projesinde en çok konut İstanbul’da yapılacak. Toplam 50 bin konutun yapılacağı İstanbul’da proje 6 ilçeyi kapsayacak. E-Devlet üzerinden yapılabilecek başvurularda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellileri kapsayan ayrı kontenjan olacak. İstanbul’da inşa edilecek projelerin hangi ilçelerde olacağı ise merak ediliyor. Peki; 2022 TOKİ İstanbul nerede olacak?

TOKİ İSTANBUL NEREDE OLACAK?

TOKİ’nin İstanbul’da inşa edeceği ucuz konut projeleri toplam 6 ilçeyi kapsayacak. İstanbul’da 50 bin konut yapılacak. Konutlar Avrupa yakasında Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri ve Tuzla ilçelerinde satışa sunulacak.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

TOKİ’nin projelere başvuru ücreti 500 lira olarak belirlendi.

BAŞVURULAR KADEMELİ ALINACAK

Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmasını önlemek amacıyla başvurular kademeli olarak alınacak.

T.C. kimlik numarasının son hanesi; 0 olan vatandaşlar 14 Eylül Çarşamba, 2 olan vatandaşlar 15 Eylül Perşembe, 4 olan vatandaşlar 16 Eylül Cuma, 6 olan vatandaşlar 17 Eylül Cumartesi, 8 olan vatandaşlar 18 Eylül Pazar, 19 Eylül Pazartesi gününden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecek.

2022 TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olması,

Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,

Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ’den daha önce ev sahibi olmama

İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması

Başvuruları yapacak vatandaşların 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlar müracaat edebilecektir.

TOKİ başvuru ekranı E-Devlet! T.C. Kimlik No sonu 0,2,4,6,8 olanlara 2022 TOKİ başvuru sayfası! Yüzbinlerce ailenin ev sahibi olacağı TOKİ’nin yeni ucuz konut hamlesinde başvuru dönemi başladı. TOKİ başvuru sayfası erişime açıldı ve başvuru yapmak isteyenler projenin şartlarını sorguluyor. Başvuruların T.C. Kimlik Numarasının son hanesine göre alınacağı belirtildi. Sosyal konutların ilk etabının 2 yıl içerisinde tamamlanıp teslim edilmesi planlanıyor. Projenin tamamlanması ise 5 yıl sürecek. İşte; toki.gov.tr E-Devlet T.C. Kimlik No’ya göre TOKİ başvuru sayfası!