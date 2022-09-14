Türkiye Gazetesi

Emekliliğe hak kazanıp kazanmadıklarının tespitinde, sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş faktörlerine bakılmaktadır diyen İsa Karakaş, EYT (4447 S.) Kanunu öncesi hakları verilirse yaş hariç kadın ise 20 erkek ise 25 yıldan beri sigortalılıklarının bulunması ve en az 5000 gün emeklilik (yaşlılık, malullük ve ölüm) primlerini doldurmuş olmaları hâlinde emekli olabileceklerini belirtti.

Karakaş sigortalılık süreleriyle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Sigortalılık süresinin ne olduğunu ve bu süreyi etkileyen faktörlerle yapılması gerekenleri açıkladı. Sigorta giriş tarihi ve prim ödenmeye başlanan tarih farklılıkları için son derece önemi bir uyarıda bulunan Karakaş kanun EYT bekleyenlerin kanun çıkmadan mutlaka bu durumun düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

Karakaş yazısının devamında sigortalılık süresinin başlangıcını etkileyen durumları da tek tek açıkladı. İşte o nedenler…

SSK tarafından devralınan sandıklara tabi olarak ilk defa prim veya kesenek ödenmeye başlanılan tarih sigortalılık süresinin başladığı tarih olarak dikkate alınmaktadır.

Diğer yandan belirli istisna ve dönem öncesi sigorta girişi olanlar hariç olmak üzere genel olarak Emeklilik (malullük, yaşlılık ve ölüm) sigortalarının uygulanmasında, 18 yaşından önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tâbi olanların sigortalılık süresi, 18 yaşını doldurdukları tarihte başlamış kabul edilmektedir. Bu tarihten önceki süreler için ödenen malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri ise emeklilikte sadece prim ödeme gün sayılarının hesabında dikkate alınmaktadır.

SSK (4/1-a) sigortalılarının ilk işe giriş tarihi ile primlerin ödenmeye başladığı tarih farklı ise, prim ödenmeye başlanan tarih sigortalılık süresinin başlangıcı olarak esas alınmaktadır. Bu nedenle EYT’lilerin bu duruma dikkat etmeleri, EYT kanunu çıkmadan önce bir an evvel düzeltilmesi için yasal yollara başvurmaları lehlerine olacaktır.

Sigortalıların, birden fazla sigortalılık hâline tabi hizmetlerinin bulunması durumunda ise sigortalılık başlangıç tarihi en eski olanı, sigortalılık süresinin başlangıcı olarak dikkate alınacaktır. Yine farklı sosyal güvenlik kanunlarına tabi hizmetlerin birleştirilmesi hâlinde, birleştirilen hizmetin başlangıç tarihi sigortalılık süresinin başlangıcı olarak değerlendirilmektedir.

Bazı hizmet borçlanmalarının kişinin sigortalılığının başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılması hâlinde, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye gidilmek suretiyle tespit edilmektedir. Bu durum askerlik borçlanmasında söz, doğum borçlanmasında söz konusu değildir.

Netice itibarıyla EYT Kanunu çıkmadan özellikle 1998 ve 1999 yıllarında ilk defa sigortalı girişi bulunan erkek EYT’lilerin bu durumlar muvacehesinde durumlarını gözden geçirmeleri lehlerine olacaktır.

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