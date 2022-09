Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, müşterilerine dijital dünyada kazandıran fırsatlar sunmaya devam ediyor. Operatörün, bireysel müşterilerine her hafta internet ve sürpriz hediyeler kazandırmak amacıyla 5 yıl önce Yanımda uygulaması üzerinde hayata geçirdiği Hediye Çarkı'nı ilk kez 10 milyondan fazla tekil kişi çevirdi. Hediye Çarkı'nda bu yılın başından itibaren 350 milyondan fazla GB hediye edilirken, Vodafone Her Şey Yanımda ve Süpermarket Yanımda başta olmak üzere farklı platformlar üzerinden toplam 1 milyar TL'yi aşkın indirim ve hediye çeki dağıtıldı.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Vodafone Türkiye olarak, mutlu müşteriler oluşturma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Müşterilerimizin hızla artan dijital taleplerine yenilikçi çözümlerle yanıt veriyoruz. Özellikle Büyük Veri modelleriyle müşterilerimizin ne istediğini anlıyor ve bu ihtiyaçlara uygun GSM ve GSM dışı hediyeler sunuyoruz. Bu doğrultuda 5 yıl önce Yanımda üzerinden hayata geçirdiğimiz Hediye Çarkı platformunu müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda sürekli geliştiriyoruz. Hediye Çarkı ilk kez ayda 10 milyondan fazla tekil kişi tarafından çevrilerek önemli bir başarıya imza attı. Bu yılın başından itibaren hediye ettiğimiz GB miktarı 350 milyonu aşarken, dağıttığımız indirim ve hediye çeki miktarı ise toplamda 1 milyar TL'nin üzerinde oldu. Amacımız, herkese daha iyi bir dijital deneyim sunmak. Dijital hayatın yenilik ve avantajlarından yararlanmak isteyen müşterilerimizi Hediye Çarkı'na bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Ayda 30 milyon hediye

Yapılan açıklamaya göre, Hediye Çarkı platformu ile müşterilere her hafta zenginleştirilen hediye portföyünün içinden bir hediye kazanma şansı sunuluyor. Ayda 30 milyonun üzerinde hediyenin dağıtıldığı platform, sürpriz hediyelerle kullanıcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Özel günler kapsamında tüm bireysel müşterilerin Vodafone'a geliş yıldönümleri Hediye Çarkı üzerinden sürpriz hediyelerle kutlanıyor. Bu doğrultuda, müşterilere Vodafone'lu oldukları için teşekkür edilerek, operatörde geçirdikleri yıllara göre GB hediyeleri katlanıyor. Ayrıca, tüm bireysel müşterilerin doğum günü kutlamaları da yine Hediye Çarkı üzerinden yapılıyor. Böylece, müşterilere sadece doğum günü haftasında geçerli olmak üzere çift çevirme hakkı ve garanti GB sunuluyor. Hediye Çarkı, genç müşteriler için de avantajlar sunuyor. Vodafone FreeZone'un mevcut ve yeni gelen tüm genç müşterileri, Hediye Çarkı'nda her hafta ilk çevirme haklarının yanında GB garantili ikinci bir çevirme hakkı daha elde ediyor. Her hafta Hediye Çarkı'nı 2 kez çeviren FreeZone'lular, toplamda en az 5 GB'dan 15 GB'a kadar değişen içeriklerde garanti GB kazanıyor.