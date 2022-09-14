Türkiye Gazetesi

Çocuğu okula giden aileler devlet tarafından sağlanan ekonomik destekleri öğrenmek istiyor. Süreli ve geçici olmak üzere farklı zaman dilimlerinde yapılan ekonomik destekler sayesinde çocuklu aileler rahat bir nefes alıyor. Çocuklu aileler eğitim desteği almak için belirli şartları sağlaması gerekiyor. Aynı hane içerisinden aynı haneden en fazla 2 çocuk için ekonomik destek sağlanıyor. SED ödemeleri her ay düzenli olarak yapılıyor. Ekonomik destek alan kişiler ise her 3 aylık süreyle periyodik olarak takip ediliyor.

Sosyal ve ekonomik açıdan ihtiyaç sahibi ailelere destek olmayı amaçlayan SED ödemeleri 2022 yılı itibariyle 1.620 TL'ye yükseldi.

YILDA 2 SEFER VERİLİYOR

Ekonomik destekler süreli ve geçici olmak üzere nakdi olarak yapılmaktadır. Geçici ekonomik destek yılda bir, en fazla 2 defa yapılır. Süreli ekonomik destek ise onayda belirtilen süre boyunca her ay yapılmaktadır.

ŞARTLARI AÇIKLANDI

-Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

-Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

-Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

-Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI (ŞEY) NEDİR, ŞARTLARI NELERDİR?

Sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelere, çocukların örgün eğitime devam etmeleri ve okulun açık olduğu aylarda bir ay içerisinde 4 günden fazla devamsızlık yapmamaları şartıyla, "Şartlı Eğitim Yardımı" yapılıyor. Ödemeler PTT aracılığı ile öncelikle annelere yapılmaktadır.

Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) kapsamında yapılan ödeme miktarı şu şekilde:

İlköğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 45 TL,

İlköğretime devam eden kız öğrenci için aylık 50 TL,

Ortaöğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 55 TL,

Ortaöğretime devam eden kız öğrenci için aylık 75 TL'dir.