Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İlk Evim İlk İş Yerim" sosyal konut projesine ilk gün saat 23.00 itibarıyla 865 bin başvuru yapıldığını bildirdi.

Altun, sosyal konut projesi başvurularına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Cumhuriyet tarihinin en büyük ve en kapsamlı sosyal konut projesine ilk gün 865 bin başvuru yapıldı. Devletimizin dünyada eşine az rastlanır bir seferberlikle milletimize sunduğu bu proje ile inşallah yüz binlerce vatandaşımız ev sahibi olacak."

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI

-T.C. vatandaşı olması,

-Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,

-Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ'den daha önce ev sahibi olmama

-İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

-Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması

-Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

-Genç kategorisine 14091992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

-Başvuru Bedeli: 500 TL.

TOKİ hangi illerde konut yapacak? 250 bin TOKİ sosyal konut hangi illerde olacak? TOKİ hangi illerde olacak? Bugüne kadar yapılan projelerle dar gelirli vatandaşları sevindiren TOKİ hangi illerde konut yapacak? 250 bin sosyal konut projesinin açıklanmasıyla birlikte gözler projenin detaylarına çevrildi. TOKİ sosyal konutları için başvuru dönemi 14 Eylül’de açıldı. T.C. Kimlik Numarasının son rakamına göre başvuru tarihleri değişiklik gösterecek. Peki; TOKİ sosyal konut hangi illerde olacak?

Uygun konut projesinde kura çıkmazsa başvuru bedeli olan 500 TL iade edilecek mi? TOKİ Başkanı Ömer cevap verdi Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, sosyal konut projesi ile ilgili açıklama yapmak üzere canlı yayın programına katıldı. Bulut, en çok merak edilen konuların başında gelen 'Kura çıkmazsa başvuru bedeli olan 500 lira iade edilecek mi?' sorusuna cevap verdi. Bulut, 'Başvuru bedeli 500 lira, kura çıkmazsa başvuru bedeli hemen iade edilecek.' dedi.