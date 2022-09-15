Türkiye Gazetesi

15 Eylül evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım parası hangi illerde yattı? Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan kişilerin yakınlarına ödenen evde bakım parası her ay farklı illerde farklı tarihlerde hesaplarda oluyor. Bu ücretler sayesinde ailelerin bütçelerine katkı sağlanıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 15 EYLÜL

Evde bakım maaşlarının hangi illerde yatırıldığı henüz belli olmadı. Maaşların 15 Eylül tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI NE KADAR?

2022 yılında yapılan ücret artışlarıyla birlikte evde bakım parası da 2 bin 706 TL'den 3 bin 340 TL'ye yükseldi.