Türkiye Gazetesi

Dolar kaç lira? 15 Eylül Dolar/TL ne kadar? Doların anlık yükselişleri veya düşüşleri günlük olarak takip ediliyor. Dövizle işlem yapanların en çok takip ettiği konu doların anlık kur ücreti oluyor. İstanbul serbest piyasada dolar 15 Eylül 2022 gününe artışla başladı.

DOLAR/TL NE KADAR OLDU?

İstanbul serbest piyasada dolar 18,2570 liradan, Euro 18,1890 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 18,2550 liradan alınan dolar 18,2570 liradan satılıyor. 18,1870 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 18,1890 lira olarak belirlendi.

Dün, doların satış fiyatı 18,2400 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 18,2430 lira olmuştu.

Saat 09:25 itibariyle doların alış fiyatı 18.25, satış fiyatı ise 18.26 oldu.

Dolarda enflasyonun beklentileri aşmasıyla Fed'in 21 Eylül'de 100 baz puanlık faiz artırımına gitme olasılığı da fiyatlanmaya başladı. Söz konusu veri öncesi 107.53 seviyesinde bulunan dolar endeksi bu sabah itibarıyla 109.61 seviyesine yükseldi.

EURO NE KADAR?

Bir önceki kapanışını 18.2425 TL'den yapan euro şu anda 18.2268 TL alış ve 18.2583 TL satış fiyatına sahip.