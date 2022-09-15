Türkiye Gazetesi

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yağlı tohumlar ile bitkisel yağların dünya fiyatları ve tedarikine ilişkin son dönemde yaşanan bölgesel gelişmeler dikkate alınarak, Türkiye'nin içinde bulunduğu yağlık ayçiçeği hasadı döneminde yerli üretimin sürdürülebilirliğini ve çiftçinin desteklenmesini temin amacıyla ham ayçiçeği yağında uygulanan gümrük vergisi yüzde 10'a çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, çok sayıda kamu kurum ve kuruluşlarında atamalar gerçekleştirildi. Öte yandan, çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye'den Türkmenistan vize muafiyeti kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı Türkiye, Türkmenistan vatandaşlarının 30 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerine sağlanan vize muafiyetini kaldırdı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı, başvurular başladı… Jandarma Genel Komutanlığına 7500 personel alınacak! Resmi Gazete’de yer alan duyuruya göre Jandarma Genel Komutanlığına 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alınacak. Başvurular 26 Eylül’e kadar devam edecek.