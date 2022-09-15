Türkiye Gazetesi

TOKİ taksitleri ne kadar? 2+1 3+1 TOKİ taksitleri sabit mi zamlanacak mı? TOKİ ödeme planını sorgulayan vatandaşlar TOKİ taksitleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Ucuz konutlarda gençlere de özel kontenjan ayrıldı. 30 yaş altındaki gençler ev satın alma fırsatından faydalanabilecek. Başvurularını başarıyla tamamlayan adaylar arasında kura çekilecek. Kura çekilişi sonrası hak sahipleri belirlenecek ve hak sahipleri peşinat ve taksitleri ödemeye başlayacak. İşte; TOKİ ödeme planı!

TOKİ TAKSİTLERİ NE KADAR?

2+1 konutların başlangıç fiyatı 608 bin TL olarak belirlendi. Taksitler ise aylık 2 bin 280 liradan başlayacak.

3+1 konutların başlangıç fiyatı 850 bin TL olacak. 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile satış sağlanacak.

3+1 dairelerde en yüksek taksit rakamının da 3.500 TL'yi geçmeyeceği belirtildi.

Taksitler sözleşme imzalandıktan sonra başlayacak. Konutlar teslim edilmeden 12 ay önce taksit ödemeleri başlayabilir.

BAŞVURU BEDELİ 500 LİRA

Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek.

Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek.

BAŞVURULAR T.C. KİMLİK NUMARASI SIRASINA GÖRE

T.C. kimlik numarasının son hanesi; 0 olan vatandaşlar 14 Eylül Çarşamba, 2 olan vatandaşlar 15 Eylül Perşembe, 4 olan vatandaşlar 16 Eylül Cuma, 6 olan vatandaşlar 17 Eylül Cumartesi, 8 olan vatandaşlar 18 Eylül Pazar, 19 Eylül Pazartesi gününden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecek.

TOKİ hangi illerde konut yapacak? 250 bin TOKİ sosyal konut hangi illerde olacak? TOKİ hangi illerde olacak? Bugüne kadar yapılan projelerle dar gelirli vatandaşları sevindiren TOKİ hangi illerde konut yapacak? 250 bin sosyal konut projesinin açıklanmasıyla birlikte gözler projenin detaylarına çevrildi. TOKİ sosyal konutları için başvuru dönemi 14 Eylül’de açıldı. T.C. Kimlik Numarasının son rakamına göre başvuru tarihleri değişiklik gösterecek. Peki; TOKİ sosyal konut hangi illerde olacak?

TOKİ başvuru ücreti 2022 ne kadar oldu? 2+1 3+1 TOKİ başvuru ücreti nereye yatar? TOKİ başvuru ücreti ne kadar oldu? TOKİ başvuru ücreti nereye yatar? TOKİ’nin milyonlarca kişiyi ev sahibi yapacağı yeni projesinde detaylar belli oldu. 2+1 ve 3+1 projelere başvuru yapacak kişiler işlemlerini E-Devlet veya Ziraat Bankası ve Halk Bankasının yetkili şubelerinden yapabilecek. Başvuru yapabilmek için ise bir ücret yatırılması gerekiyor. Peki; TOKİ başvuru ücreti 2022 ne kadar?