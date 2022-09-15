Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi olarak tanıttığı Sosyal Konut Projesi’nin başvuruları 14 Eylül itibari ile başlamıştı. TOKİ başvuru şartları ve tarihinin netleşmesi sonrası ilk gün 865 bin başvuru yapılan projeye yoğun ilgi devam ederken başvuru sayısı 1 milyonu aştı. Başvurular e-Devlet, Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden hızla artmaya devam ediyor.

81 ilde 609 ilçede yapılacak sosyal konut projesinde toplamda 608 bin liradan 2+1 konutlara aylık taksitleri de 2 bin 280 lira ile 240 ay vadeyle bu projeye sahip olabilecekler. Toplam 850 bin lira fiyatla da 3+1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılacak.

İstanbul'da hane halkı geliri 18 bin liranın, diğer illerde de 16 bin liranın altında olan her vatandaş başvuru yapabilecek. Toplam daire bedelinin yüzde 10'u peşinat olarak ödenecek. Taksitler de sözleşme imzalandıktan sonra başlayacak.

TOKİ İstanbul 2022 hangi ilçelerde olacak? 50 bin sosyal konut TOKİ İstanbul nerede olacak? TOKİ İstanbul nerede olacak? İstanbul'da inşa edilecek 50 bin konut için başvurular yoğunlaştı. 81 ilde inşa edilecek TOKİ sosyal konut projesinde en çok konut İstanbul’da yapılacak. Toplam 50 bin konutun yapılacağı İstanbul’da proje 6 ilçeyi kapsayacak. E-Devlet üzerinden yapılabilecek başvurularda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellileri kapsayan ayrı kontenjan olacak. İstanbul’da inşa edilecek projelerin hangi ilçelerde olacağı ise merak ediliyor.

20 soru 20 cevap: İşte sosyal konut projesinde merak edilenler (başvuru şartları, peşinat ve taksit detayları) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’in detayları netleşirken, vatandaşın merak ettiği soruların cevaplarını sizler için derledik. İşte 20 soruda tarihî konut hamlesi...

TOKİ hangi illerde konut yapacak? 250 bin TOKİ sosyal konut hangi illerde olacak? TOKİ hangi illerde olacak? Bugüne kadar yapılan projelerle dar gelirli vatandaşları sevindiren TOKİ hangi illerde konut yapacak? 250 bin sosyal konut projesinin açıklanmasıyla birlikte gözler projenin detaylarına çevrildi. TOKİ sosyal konutları için başvuru dönemi 14 Eylül’de açıldı. T.C. Kimlik Numarasının son rakamına göre başvuru tarihleri değişiklik gösterecek. Peki; TOKİ sosyal konut hangi illerde olacak?

Bakan Kurum sosyal konut projesinde ilk başvuru sayısını açıkladı: Rekor başvuru Bakan Kurum, Sosyal konut projesine saat 10.30 itibarıyla 92 bin başvuru olduğunu açıkladı. Güncel başvuru sayısı 207 bin olarak açıklandı.