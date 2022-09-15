Türkiye Gazetesi

Türkiye, desteğe muhtaç aileleere detseğini hem maddi olarak hem manevi olarak sürdürmeye devam ediyor. Her alanda desteklenen bakıma ve yardıma muhtaç kişiler yapılan yardım ödemeleriyle destekleniyor. Bu konuda devlet hasta bakımı yapanlar, çocuklu aileler ve yardıma muhtaç aileler için her ay milyarlarca liralık maddi destek sağlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 849 milyon TL'lik yardımın bugün hesaplara yatırıldığını duyurdu.

2006 YILINDAN BU YANA VATANDAŞLAR DESTEKLENİYOR

Bakan Derya Yanık, engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle 2006 yılında başlatılan Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini hatırlattı.

Temmuz ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla birlikte sosyal hizmet modelleri kapsamındaki Evde Bakım Yardımı’nın 2022 yılı Temmuz-Aralık dönemi için 2.354 TL’den 3.336 TL’ye çıkarıldığını belirten Bakan Yanık, “Her ay düzenli bir şekilde engelli vatandaşlarımızın hesaplarına yatırdığımız Evde Bakım Yardımı işlemlerinin takip edildiği elektronik bilgi sistemini bütünleşik sisteme entegre ettik.

554 BİN KİŞİ BU YARDIMDAN YARARLANACAK

Ödemelerimizi şeffaf ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlayan yeni sistem üzerinden yapıyoruz. Bu kapsamda bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 849 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 554 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımından yararlanıyor.” ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak engelli vatandaşların eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için çalıştıklarını ve hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştirdiklerini vurgulayan Bakan Yanık, “Bu yapacağımız ödeme ile birlikte bu yılın ilk 8 aylık döneminde ortalama 544 bin kişiye toplamda 11 milyar 353 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nda bulunuyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

Bakan Yanık duyurdu: Yaşlı ve engelli destek ödemeleri bugün hesaplarda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Eylül ayı içerisinde toplam 2,1 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylığını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

Bakan Yanık duyurdu: 328 milyon TL hesaplara yatırıldı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocukların temel ihtiyaçlarının ve okul masraflarının karşılanması amacıyla ailelere sunulan SED hizmet kapsamında ailelerin hesaplarına 328 milyon TL yatırıldığını açıkladı.

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