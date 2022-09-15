Türkiye Gazetesi

Son dönemde uçuşa geçen konut ve otomobil fiyatları vatandaşların belini bükerken, dar gelirliye ev sahibi olma fırsatı veren Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı.

Projeye rekor başvuru geldiği öğrenilirken, hükümetin yine dar gelirli vatandaşlar için taksitle konut alımı gibi ilk otomobilini almak isteyenler için de bir proje hazırladığı iddia edildi.

SOSYAL KONUTTAN SONRA YENİ HAMLE OTOMOBİL

Seçim çalışmaları hız kazanırken Başkent kulislerinden yeni bir iddia ortaya atıldı.

Hükümetin sosyal konut projesini duyurmasının ardırndan sıradaki hamlesinin otomobilde ÖTV'nin düşürülmesi olduğu konuşuluyor.

Kulislerde konuşulanlara göre, özellikle ilk kez araç sahibi olacaklar ve hali hazırda aracı olmayanları kapsayacak proje uygun taksitlerle otomobil alabilmeyi kolaylaştıracak.

Projenin sosyal konut projesi gibi, ÖTV indirimi ya da uygun taksitle otomobil almayı kolaylaştıracağı öngörülüyor.

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