Türkiye Gazetesi

Dünya Bankası, "Küresel Durgunluk Yakın mı?" başlıklı yeni raporunda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Dünya genelinde merkez bankalarının faiz oranlarını son 50 yılda görülmemiş bir eş zamanlılıkta yükselttiğini kaydenen banka, bu trendin gelecek yıl da devam etmesinin muhtemel olduğuna işaret ederek, beklenen faiz artışlarının küresel enflasyonu salgın öncesi seviyelere geri getirmek için yeterli olmayacağını aktardı.

Açıklamada, "Dünyanın dört bir yanındaki merkez bankaları enflasyona tepki olarak eş zamanlı olarak faiz oranlarını yükseltirken, dünya 2023'te küresel bir durgunluğa ve yükselen piyasalar ile gelişmekte olan ekonomilerde kalıcı zarar verecek bir dizi finansal krize doğru ilerliyor olabilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK 3 EKONOMİSİ KESKİN BİR ŞEKİLDE YAVAŞLIYOR"

Arz kesintileri ve iş gücü piyasası baskıları azalmadıkça çekirdek enflasyonun 2023'te yüzde 5'e ulaşabileceğine dikkat çekilen açıklamada, daha fazla faiz artırımı ve finansal piyasa stresinin küresel gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) büyümesini 2023'te yüzde 0,5'e yavaşlatabileceği, bunun kişi başına yüzde 0,4'lük daralmaya denk olduğu kaydedildi.

Açıklamada, küresel enflasyonu hedeflerle uyumlu bir orana düşürmek için merkez bankalarının faiz oranlarını 2 puan daha artırmasının gerekebileceği belirtildi.

Küresel ekonominin 1970'den bu yana resesyon sonrası toparlanmanın ardından şu anda en keskin yavaşlamasında olduğuna işaret edilen açıklamada, küresel tüketici güveninin önceki küresel resesyonların başlangıcından çok daha keskin bir düşüş yaşadığı aktarıldı.

Açıklamada, "Dünyanın en büyük 3 ekonomisi, ABD, Çin ve Avro Bölgesi, keskin bir şekilde yavaşlıyor." ifadesi kullanıldı.

"ODAK NOKTA ÜRETİME KAYDIRIMALI"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Başkanı David Malpass da küresel büyümenin keskin bir şekilde yavaşladığını, daha fazla ülke resesyona girdikçe daha da yavaşlamasının muhtemel olduğunu belirtti.

Malpass, "Düşük enflasyon oranları, para birimi istikrarı ve daha hızlı büyüme elde etmek için politika yapıcılar odak noktalarını tüketimi azaltmaktan üretimi artırmaya kaydırabilir. Politikalar, büyüme ve yoksulluğun azaltılması için kritik olan ek yatırım oluşturamaya ve üretkenliği ve sermaye tahsisini iyileştirmeye çalışmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Bankası Adil Büyüme, Finans ve Kurumlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ayhan Köse de para ve maliye politikalarının yakın zamanda sıkılaştırılmasının enflasyonu düşürmede muhtemelen yardımcı olacağını aktardı.

Köse, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomilerdeki politika yapıcıların, küresel olarak eş zamanlı sıkılaşma politikalarından kaynaklanan potansiyel etkileri yönetmeye hazır olmaları gerektiğini vurguladı.

Piyasalarda sonbahar mı? ABD'de resesyon endişesi ve finansal faiz korkusu ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın “Haneler ve işletmeler acı çekecek” sözüyle yurt dışı piyasalar sert düştü. Eylül ayında enflasyon ya da büyüme arasında bir seçim yapmak zorunda olan Fed’in dünyada finansal bir tsunamiye yol açmasından endişe ediliyor...

Avrupa resesyonda, Çin büyümek için faizi düşürdü Avro Bölgesi’nde resesyon beklentileri artıyor. Bölgede resesyon riski Kasım 2020’den beri en yüksek seviyeye ulaşırken, Çin ekonomiyi canlandırmak için Avrupa ülkelerinin tersine faizleri düşürüyor.

Biden'dan 'resesyon' tartışmalarına istihdam cevabı ABD Başkanı Joe Biden, ülkedeki istihdam rakamlarının gayet iyi olduğunu belirterek, bugün açıklanan büyüme rakamlarına ilişkin, resesyonda olduklarını düşünmediğini söyledi.