Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan ‘İlk evim, ilk iş yerim’in 250 ayrı sektörü aynı anda tetiklemesi ve 2 trilyon liralık ekonomik büyüklük oluşturması beklenirken, olumlu etkilenecek sektörlerin başında inşaat ve hazır beton sektörü geliyor. Gazetemize konuşan Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Başkanı Yavuz Işık, proje kapsamındaki 500 bin konuta beton temini için hazır olduklarını söyledi. Türkiye’nin beton üretiminde kalite ve standart anlamında Avrupa ortalamasının üstünde olduğunu ifade eden Işık, “Hazır beton sektörü için Türkiye’de toplam kapasite, 220 milyon metreküp. Biz 100 milyon metreküp beton üretiyoruz. Beton da, bileşenleri de var. 120 milyon çimento üretme kabiliyetimiz bulunuyor. 80 milyon ton çimento üretiyoruz, 40 milyon ton da atıl kapasite duruyor. 1 konutta ortalama 50 metreküp beton kullanıyoruz, ilk etapta yapılacak 250 bin konut için 125 bin metreküp yapar. Bu da bizim kapasitemizin 3’te 1’i. Beton sektörü, Cumhurbaşkanımızın önderliğindeki bu projeye hizmet etmek için hazır” dedi.

“HORMONLU BİR FİYAT ARTIŞI OLMAZ”

Talebin artması durumunda fiyatların artıp artmayacağını da değerlendiren Işık, “Emtia fiyatları, enerji fiyatlarından dolayı artıyor. Türkiye’de de bu fiyatlar geleceği noktaya geldi. Enflasyonist bir ortam var. Enflasyonist ortamda yine fiyatlar artarsa beton ve çimento fiyatları artar ama enerji fiyatları bir noktada durursa bu fiyatlar da durur. Bizim yaptığımız raporlamalarda dövizdeki artış, inşaat malzemesi ve işçilik endeksleriyle paralel gidiyor. Aşırı bir fiyat artışı yok. Hormonlu bir fiyat artışı, karaborsacı anlayış söz konusu olmayacak. Ekonominin altın kuralı, arz ve talebin kesiştiği noktada fiyat ortaya çıkar ama arz zaten çok fazla” diye konuştu.

MOBİLYA SEKTÖRÜNE NEFES ALDIRACAK

Projenin oluşturacağı istihdam ve hareketlilik ile mobilya sektörünün sürdürülebilirlik açısından yeni bir nefes aldırması bekleniyor. MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, “İlk Evim, İlk İş Yerim projesi, sektörümüzün geleceği açısından bizleri mutlu etti. Hem istikrarlı olarak sürdürdüğümüz büyümemizi devam ettireceğiz hem de sektörümüze yeni istihdamlar sağlayabileceğiz. Yeni ev, yeni mobilya demek… Teslimden önceki yıl ve sonraki 1 yıl olmak üzere hareket katmasını planlıyoruz. Aşağı yukarı bir konutun yüzde 20’si kadar bir bütçe de mobilyaya harcanıyor. Dolayısıyla 500 bin liralık konutta hareketli mobilyaya 100 bin TL ayıracaklar. Bir nevi köyden kente göçün ekonomiye sağladığı katkıyı, yeni konutlar da üretim açısından çeşitli sektörlere sağlayacak” dedi.

"SOSYAL KONUTU GAYRIRESMİ YOLLA SATANIN EVİNE EL KOYACAĞIZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kurada ev sahibi olma hakkı kazananların bir süre sonra dairlerini emlakçılar üzerinden borcu bitmeden ‘ikili anlaşma’ yoluyla satmasına müsade etmeyeceklerini söyledi. Kurum, “Ev sahipleri, dairelerini borcu bitmeden kesinlikle satamayacaklar. Gayriresmî yollarla satanları tespit edersek, evlerine el koyacağız. Evini 14 Eylül itibarıyla satanlar konut başvurusu yapamayacaklar” açıklamasını yaptı.

Bakan Kurum sosyal konut projesi ile ilgili merak edilenleri açıkladı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon programında sosyal konut projesi ile ilgili merak edilenleri açıkladı.

Kulislerde bomba iddia: Sosyal konuttan sonra yeni hamle otomobil... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini duyurmuş, taksitle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlardan projeye rekor başvuru gelmişti. Şimdi kulislerde, sosyal konut projesi gibi taksitle otomobil almayı kolaylaştıracak bir projenin üzerinde çalışıldığı konuşuluyor.

TOKİ sosyal konut projesinde iş yeriyle ilgili detaylar belli oldu: Hangi ilde kaç adet yapılacak fiyatları ne olacak Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak hayata geçirilen ‘ilk evim ilk iş yerim’ kapsamında konut başvuruları rekor kırmaya devam ediyor. Proje kapsamında yer alan 50 bin iş yeri ile ilgili detaylar belli oldu. İlk etapta 20 ilde 10 bin iş yeri yapılacak. Hangi ile kaç adet konut yapılacağı ve metrekareye göre 4 kategoride yapılacak iş yerlerinin fiyatları belli oldu.