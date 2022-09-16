Türkiye Gazetesi

EYT’de öne çıkan modelde ise 6 başlık dikkat çekiyor. Teknik çalışmalarda prim daha fazla önem kazanıyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış ancak belli bir prim seviyesine gelmiş sigortalılar değerlendirmeye alınıyor.

5000 PRİM GÜNÜ DETAYI

Sabah’ın haberine göre; 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış herkes EYT’li olarak kabul edilebilir. Ancak bu kişilerin tamamı yasadan faydalanamayacak çünkü en az 5 bin prim gün şartları bulunacak. Yapılan çalışmalarda primin en az 5000 ile işe giriş tarihine göre 5975 gün arasında olması üzerinde duruluyor.

YAŞ VE YIL PROBLEMİ ÖNE ÇIKTI

Kadınlar için 20 erkekler için ise 25 yıllık bekleme süreleri çözülmesi gereken bir diğer konu. Kadınların şu anda bekleme süreleri dolmuş durumda. Erkeklerde ise bu süre 1997 yılına kadar ulaştı. Sürenin yıl olarak değil ilk sigortalı olunan tarihten bugüne kadar geçen zaman olarak hesaplanması düşünülüyor.

Yaş probleminin çözülmesi ise sanıldığından daha karmaşık olabilir. Yasada belirlenen yaş şartına kalan sürenin belli oranda indirilmesi, diğeri ise kadınlar için 50 erkekler için 52 yaş bareminin konulması düşünülen alternatifler arasında.

MAAŞ VE STATÜ YENİDEN HESAPLANACAK

Son 7 yıllık sürede 3.5 yıla bakılarak, sigortalının hangi kurumda daha uzun sürede sigortalı olduğunun tespit edilmesi ve o statüden emekli edilmesi de formüller arasında yer alıyor.

EYT'lilerin emekli oldukları tarihte primlerine ve kazançlarına göre maaşlar yeniden hesaplanacak.

DOĞUM BORÇLANMASI DA DEVREDE

Tamamlanması dilenen prim gün sayısında ortaya çıkan boşlukların doldurulması için borçlanma formülü de ön plana çıkacak.

Kadınlar, çalışmaya başladığı yıldan itibaren her çocuk için 2 yıl borçlanma alabilecek.

Erkeklerde ise askerlik oluşturulan vakit değerlendirilecek ve emeklilik yılı 1 sene öne çekilebilecek.

EYT'de son durum: Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yeni detay: EYT’de masadaki tek formülün detayları… Milyonlarca kişinin gözü EYT’deki son dakika gelişmelerinde… Bakan Bilgin’in geçtiğimiz günlerde ‘Tek formül üzerinde çalışıyoruz’ ifadeleri herkesi meraklandırdı? Peki EYT’de tek formül nedir? EYT için çalışılan formül ne zaman açıklanacak? EYT çalışmaları ne zaman bitecek? İşte EYT son durum….

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) İstanbul'da miting düzenledi Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Maltepe'de miting düzenledi.