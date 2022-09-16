Türkiye Gazetesi

Son aylarda hızla artan ev fiyatlarına çözüm bulmak ve dar gelirli vatandaşlara rahat bir nefes aldırmak amacıyla TOKİ tarafından hazırlanan sosyal konut projesine büyük ilgi gösterildi. Kısa sürede milyonlarca kişi başvuruda bulundu. Böylelikle ilk kez ev sahibi olacak kişilere düşük peşinat, uzun vade ve uygun taksit seçenekleri sunulmuş oldu.

Kulislerdeki yeni iddia ise arabası olmayanları sevindirecek. Sosyal konut projesi gibi taksitle otomobil almayı kolaylaştıracak bir projenin gündeme geldiği belirtiliyor.

DAR GELİRLİYE ARAÇ SATIŞI

Bu projede, dar gelirli vatandaşların ev almasının kolaylaştırıldığı gibi, uygun taksitlerle otomobil sahibi yapılması hedefleniyor.

Seçime doğru ilerlerken Ankara kulislerinden ortaya atılan bu iddia araç almak isteyenleri sevindirecek.

ÖTV DÜŞÜRÜLMESİ DE GÜNDEMDE

Sıradaki hamlenin ÖTV’nin düşürülmesi olduğu belirtilirken özellikle ilk araç alımında veya henüz aracı olmayan kişilere büyük kolaylık sağlanacağı öngörülüyor. Uygun taksitlerle kısa sürede araba sahibi olmak mümkün olabilecek.

İKİNCİ EL OTOMOBİLDE 6 AY ŞARTI BAŞLADI

Fahiş fiyatları önlemek amacıyla araç satışlarına bazı sınırlamalar getirilmişti. Araç ticareti yapanlar, otomobil satabilmek için alımdan sonra 6 ay süre beklemek, 6 bin kilometre de yol yapmak zorunda olacaklar. Bu durum ikinci el araç fiyatlarında da düşüşe yol açıyor.

İlan siteleri üzerinden pazarlanan taşıtlara ilişkin ilan bilgileri de düzenli olarak bu sitelerden temin edilerek takip edilecek.

Aykırı bir durum halinde oto galericiler, araç kiralama firmaları, yetkili bayiler ile kişilere her bir satış için ayrı ayrı idari para cezası uygulanabilecek. Böylelikle fahiş fiyatlandırmanın önüne geçilecek.

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