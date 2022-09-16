Türkiye Gazetesi

Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,57 artarak 91,36 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,51 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dünkü düşüşün ardından bugün sabah kar alımları nedeniyle bir miktar yükseldi. Avrupa ülkelerinin doğal gaz sıkıntısı nedeniyle kış aylarında petrole yöneleceği, bunun da petrol fiyatlarını artıracağı beklentileri piyasalarda zemin kazandı.

Çin'de devam eden Kovid-19 kısıtlamaları, ABD ile Avrupa'da beklenen agresif faiz artırımlarının ekonomileri yavaşlatacağı ve yakıt talebini azaltacağı endişeleri fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

KRİTİK SEVİYELER

Brent petrolde teknik olarak 91,50 ile 92,31 dolar aralığının direnç, 90,69 ile 89,88 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Pentagon paketin detaylarını açıkladı: ABD'den Ukrayna'ya 600 milyon dolarlık yardım Rusya’nın Ukrayna işgali devam ederken ABD ve Batı’lı ülkeler savaşın başından beri milyonlarca dolarlık yardım paketlerinde bulundu. ABD yeni bir açıklama yaptı ve Ukrayna'ya 600 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım yapacağını açıkladı. ABD Savunma Bakanlığı ise yardım paketinin detaylarını açıkladı.

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