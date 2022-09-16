Türkiye Gazetesi

TOKİ taksitleri sabit mi değişken mi? 1,2,3,4,5 yıl sonra TOKİ taksitleri ne kadar olacak? TOKİ taksitlerinin yıllara göre değişip değişmeyeceği merak edilen konuların başında geliyor. Ucuz konut projesi kapsamında inşa edilecek toplam 250 bin konut için milyonlarca kişi başvuruda bulundu. 2+1 konutta taksitler 2 bin 280 liradan başlayacak. 3+1 konutta ise taksitler 3 bin 187 liradan başlayan fiyatlarla ödenecek. Peki; TOKİ taksitleri sabit mi değişken mi? TOKİ taksitleri ne kadar olacak? İşte detayı!

TOKİ TAKSİTLERİ SABİT Mİ DEĞİŞKEN Mİ?

Kura çekilişi sonucunda ev almaya hak kazanan kişiler sözleşme sonrası taksitleri ödemeye başlayacak. 240 ay vade yani 20 yılda ödenecek konutlarda taksitler değişiklik gösterecek. Sözleşmede yazan maddelere göre, memur maaşına yapılacak zam göz önüne alınarak TOKİ taksitleri her yıl zamlanacak. Ocak ve Temmuz aylarında memur maaşlarına zam geldiği düşünülürse, TOKİ taksitleri sabit olmayacak ve 20 yıl boyunca artış gösterecek.

TOKİ TAKSİTLERİ NE KADAR OLACAK?

Toplam 608 bin lira fiyata sahip, 2 artı 1 konutlarda aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitler olacak. Bu taksitlerin miktarı inşa edilecek konuta ve daireye göre değişiklik gösterecek. Ayrıca taksit miktarı yıldan yıla artacak.

850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar 3 bin 780 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile satışa sunulacak. Aynı değişiklik ve artış bu konutlar için de olacak

İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecektir. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

PROJELER NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, projenin ne zaman tamamlanacağına ilişkin tarih detayı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Amacımız, ilk etap konutlarını azami 2 yıl içinde bitirip hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmektir. Hedefimiz tüm il ve ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapmak." ifadelerinde bulundu.

Buna göre, konut projesinde ilk etap konutlarının 2 yıl içerisinde bitmesi planlanıyor. Projenin de 5 yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor.

BİR YIL İKAMET ŞARTI VAR

TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

EN FAZLA 18 BİN LİRA GELİR ŞARTI

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 18 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 16 bin lira olması şartı aranacak.

GELİRİN YÜZDE 30’UNU GEÇEMEYECEK

Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak.

Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek.

TOKİ eliyle yürütülecek konut projesi 81 ilde hayata geçirilecek, en fazla konut, olası depremin en çok etkileyeceği İstanbul'da yapılacak.

Proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar beş katı geçmeyecek şekilde yapılacak. Çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılacağı evler sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek.

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