Türkiye Gazetesi

Türkiye tarıma ve çiftçiye yatırımını, desteğini her zaman sürdürdü ve sürdürmeye devam ediyor. Tarımda verimin artması ve çiftçilerin daha iyi verim alabilmesi için devlet her türlü desteği sağlıyor. Tanınan bu imkanlarla hem çiftçi hem de tarım anlamında daha iyi koşullarda üretimin yapılması için teşvik yapılıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, konuya ilişkin açıklama yaptı. Kirşçi, sosyal medya hesabından tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Kirişci npaylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"54 milyon 843 bin 181 TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

Paylaşımda yer alan infografiğe göre, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 23 milyon 556 bin 186 lira ve hayvan hastalıkları tazminatı desteği kapsamında 31 milyon 286 bin 995 lira ödeme yapılacak.

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