Türkiye Gazetesi

İki gencin arasındaki husumet bitti ama kanlı şekilde bitti. Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen M.D ve Harun Askara, karşılaştı.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

Bir müddet tartışan ikiliden M.D, silahla Harun Askara’ya ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Askara’yı hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Harun Askara hayatını kaybetti.

DEHŞET DOLU ANLAR KAMERADA

Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. M.D’nin elindeki silahla Harun Askara’ya ateş açtığı ve daha sonra olay yerinden kaçtığı, yaralanan şahsın da yere düştüğü görüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürerken, kaçan şahsın yakalanması için çalışma devam ediyor.

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