Türkiye Gazetesi

TOKİ’nin uygun taksitlerle satışa çıkaracağı ucuz konutların başvuru dönemi devam ederken, başvuru sırasında konut tiplerini seçmek isteyen vatandaşlar TOKİ konut tipi seçilebilecek mi sorusunun cevabını araştırıyor. Başvuru yapacağı projede 2+1 veya 3+1 konut alıp almayacağını seçmek isteyen kişiler TOKİ konut tipi seçilebilecek mi sorusunun cevabını sorguluyor.

TOKİ KONUT TİPİ SEÇİLEBİLECEK Mİ?

Başvuru yapacağınız ilçeyi ve projeyi seçebilirsiniz ancak konut tiplerini seçemiyorsunuz. Başvuru sırasında yalnızca metrekareye göre konut tipi seçimi belirtiliyor. Yani TOKİ konut tipi seçimi yapılmıyor.

BİR YIL İKAMET ŞARTI

TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

HANEDEN TEK BAŞVURU ALINACAK

Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.

Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.

BAŞVURU BEDELİ 500 LİRA

Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek.

Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek.

TOKİ taksitleri sabit mi değişken mi? 1,2,3,4,5 yıl sonra TOKİ taksitleri ne kadar olacak? TOKİ taksitleri sabit mi değişken mi? 1,2,3,4,5 yıl sonra TOKİ taksitleri ne kadar olacak? TOKİ taksitlerinin ne kadar olacağı gündemde araştırılan konuların başında geliyor. TOKİ’nin ucuz konutlarında uygun taksitli ödemeler başlayacak ancak kafalardaki soru taksitlerin sabit kalıp kalmayacağı oluyor. TOKİ taksitleri sabit mi değişken mi sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte merak edilen sorunun cevabı!

TOKİ borç kaç yıl sürecek? 2+1 ve 3+1 TOKİ taksit ödeme tablosu! TOKİ 240 ay kaç yıl yapar? TOKİ 240 ay kaç yıl yapar? TOKİ kaç yıl sürecek? 2+ 3+1 TOKİ taksit aylık ödeme planı gündeme yoğun şekilde araştırılan konuların başında geliyor. TOKİ projeleri sayesinde dar gelirli vatandaşlar ev sahibi olabiliyor. Yeni duyurulan projeye kısa sürede milyonlarca kişi başvurdu. Ödemelerin 240 aylık sürede yapılması gerekecek.