Türkiye Gazetesi

"İlk Evim İlk İş Yerim" sosyal konut projesi başvurularında 3. gün tamamlanırken, vatandaşlar yoğun ilgi göstermeye devam ediyor. Öyle ki: sosyal konut projesi için başvuranların sayısı 2 milyon 4 bin 435 oldu.

TOPLAM SAYI 2 MİLYON 4 BİN 435'E YÜKSELDİ

TOKİ'den alınan bilgiye göre, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvuranların sayısı 2 milyonu aştı.

Başvuru sayısı saat 17.40 itibarıyla 2 milyon 4 bin 435'e ulaştı.

SOSYAL KONUT PROJESİNE BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut kampanyasının detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün açıklayacak. Sosyal konut projesinde başvuru şartları belli oldu. TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.



Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek. Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.

SOSYAL KONUT VADESİ KAÇ AYA KADAR OLACAK? BAŞVURU BEDELİ NE KADAR?

Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek. TOKİ'nin yürüteceği proje kapsamında ilk olma özelliği taşıyan, "Küçük ve orta ölçekli sanayiciye yönelik 28 ilde oluşturulacak sanayi sitelerindeki 10 bin iş yeri" için başvuru bedeli 2 bin lira olarak belirlendi. Projenin bu ayağına başvuruda bulunacaklardan, projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı veya o il sınırlarında faaliyette bulunan 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşı olması şartı aranacak.

Başvuru yapacaklardan ayrıca ustalık, iş yeri açma, ilgili oda kayıt veya vergi mükellefi belgesi ile e-Ticaret yapıldığına dair belgeler istenecek. Sanayi sitelerindeki iş yerleri için başvuru yapacakların, kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması da gerekecek.

TOKİ konut tipi seçilebilecek mi? İlçelere göre 2+1 3+1 TOKİ konut tipi seçilir mi? TOKİ konut tipi seçilebilecek mi? 2+1 3+1 TOKİ konut tiplerinin seçilip seçilmeyeceği başvuru yapan milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde başvurular E-Devlet veya yetkili bankalardan alınmaya başlandı. Kısa sürede milyonlarca kişi başvuruda bulunurken konut tiplerinin seçilip seçilmeyeceği de araştırılan konuların başında geliyor. Peki; TOKİ konut tipi seçilebilecek mi? İlçelere göre TOKİ konut tipi seçilebilecek mi?

TOKİ taksitleri sabit mi değişken mi? 1,2,3,4,5 yıl sonra TOKİ taksitleri ne kadar olacak? TOKİ taksitleri sabit mi değişken mi? 1,2,3,4,5 yıl sonra TOKİ taksitleri ne kadar olacak? TOKİ taksitlerinin ne kadar olacağı gündemde araştırılan konuların başında geliyor. TOKİ’nin ucuz konutlarında uygun taksitli ödemeler başlayacak ancak kafalardaki soru taksitlerin sabit kalıp kalmayacağı oluyor. TOKİ taksitleri sabit mi değişken mi sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte merak edilen sorunun cevabı!

TOKİ borç kaç yıl sürecek? 2+1 ve 3+1 TOKİ taksit ödeme tablosu! TOKİ 240 ay kaç yıl yapar? TOKİ 240 ay kaç yıl yapar? TOKİ kaç yıl sürecek? 2+ 3+1 TOKİ taksit aylık ödeme planı gündeme yoğun şekilde araştırılan konuların başında geliyor. TOKİ projeleri sayesinde dar gelirli vatandaşlar ev sahibi olabiliyor. Yeni duyurulan projeye kısa sürede milyonlarca kişi başvurdu. Ödemelerin 240 aylık sürede yapılması gerekecek.

Borç bitmeden TOKİ evleri kiraya verilir mi? TOKİ devredilir mi, satılır mı, kiralanır mı? TOKİ kiraya verilir mi? Borç bitmeden TOKİ evleri kiraya verilebilir mi? TOKİ evlerini satın almak için başvuru yapan kişiler, 240 ay yani 20 yıl boyunca ödeme yapacak. Ödeme sürecinde ise evlerin kiraya verilip verilmeyeceği veya satılıp satılmayacağı araştırılıyor. TOKİ almaya hak kazandıktan ve sözleşme imzalandıktan sonra ilk taksit ödemeleri başlayacak. 20 yıl boyunca yapılacak ödemeler sırasında TOKİ kiraya verilir mi?