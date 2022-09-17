Türkiye Gazetesi

ABD ağustos ayı enflasyon verisinin tahminlerin üzerinde gelmesiyle gözler FED’in 21 Eylül’de yapacağı toplantıya çevrilmişti. FED’in 100 baz puan artıracağı ihtimali yükselince altın fiyatları iki ayın en düşük seviyesine geriledi. Dün güne 1.664 dolar seviyesinden başlayan ons altının fiyatı 1.654 doları gördü. Ons altındaki düşüşe bağlı olarak gram altın da 975,4 liraya kadar geriledi. Analistler FED’in toplantısından çıkacak karara göre altının hareketinin yön tayin edeceğini söylerken FED’in beklentilerin üzerinde faiz artırımı yapması hâlinde ons altında 1.648-1.644 dolar aralığının test edilebileceği belirtildi.

Altın fiyatları düştü uzmanından kritik uyarı geldi: Borcu olanlar için düşmesi fırsat dedi ve altın için tarih verdi Altının ons fiyatındaki değer kaybı gram altın fiyatlarının gerilemesine neden oldu. Gram altın bin liranın altına düştü. Gün içinde gram altın 976,73'dan işlem görüyor. Bin TL’nin altına gerileyen altında uzmanlar tedirgin olan yatırımcıları uyardı. Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, yıl sonu için altının fiyatı bin 200-bin 300 bandında olacağını belirtti.