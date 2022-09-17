Türkiye Gazetesi

Dünya e-Ticaret pastasında 250 milyar dolar pay alan uluslararası aktörleri Türk tedarikçilerle buluşturacak olan etkinlik, 34 ülkeden 20 bine yakın katılımcıyı ağırlayacak. e-İhracat’a ivme kazandıracak olan World E-Commerce Forum, e-İhracat yapmak isteyen firmalara, e-Ticaret liderleriyle yüz yüze görüşme fırsatı sunacak. Avrupa’nın en büyük e-Ticaret buluşmasının İstanbul’da gerçekleştireceklerini belirten WORLDEF Başkanı Ömer Nart “Çin merkezli Aliexpress’ten Avrupa’nın en büyük pazar yeri Zalando’ya, Rusya’nın e-Ticaret devi Ozon’dan dünya genelinde 100’den fazla ülkede hizmet veren Letonya merkezli pazaryeri Joom’a, Birleşik Krallık’tan dünyanın her yerindeki perakendecilere çevrim içi platform sunan Fruugo’dan Polonya Merkezli Allegro ve Çin merkezli Shein’e kadar dünya e-Ticaret devlerinin katılacağı World E-Commerce Forum’da, 10’dan fazla global pazar yeri bulunacak. Etkinlikte 2,5 milyar dolarlık iş hacmi oluşacak” dedi. Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın da Türkiye’nin e-İhracat’ının 2,5 milyar doları geçtiğine dikkat çekerek “Önümüzdeki dönemde 6 kat daha büyüyebilecek potansiyele sahip. Ülkemize e-İhracat’la 10 milyar dolarlık bir gelir getirmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

40’TAN FAZLA FON

300 B2B masada 150 binden fazla B2B görüşmenin yapılacağı World E-Commerce Forum’da, girişimciler için yeni fırsat kapıları da aralanacak. 40’tan fazla yatırımcı ve fonun, girişimcilerle bir araya geleceği etkinlikte, girişimciler, yatırımcı ve fonların temsilcileri ile bire bir görüşme fırsatı yakalayacak.