Türkiye Gazetesi

Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları 17 Eylül günü araştırılan konulardan birisi oluyor. Bugün altın ne kadar oldu sorusunun cevabı sorgulanıyor. ABD’deki faiz kararlarının etkisiyle piyasalarda dolara yönelme devam ederken, altında ise düşüşler sürüyordu. Peki; günün altın fiyatları ne kadar oldu? Altın kaç lira? İşte yanıtı!

ALTIN FİYATLARI 17 EYLÜL!

Gram altın güne 983 TL seviyesinden başladı. Gram altının alış ve satış fiyatı saat 09:00 itibariyle 983 lira seviyelerinde.

GRAM ALTIN FİYATI

998,63

1.007,82

%0,75

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

983,25

983,47

%0,57

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.674,69

1.675,42

%0,60

ÇEYREK ALTIN FİYATI

1.573,20

1.607,97

%0,56

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

6.292,78

6.412,22

%0,57

YARIM ALTIN FİYATI

3.136,56

3.215,95

%0,57

ZİYNET ALTINI FİYATI

6.292,78

6.412,22

%0,57

Altın fiyatları sert düştü! İki ayın dibinde Altın fiyatları merkez bankalarının faiz kararıyla düşmeye devam ediyor.