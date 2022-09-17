Türkiye Gazetesi

Üniversite öğrencilerine en az 5.200 TL burs veriliyor! Bütçelere çeki düzen veren ödeme! Üniversite öğrencileri her ay konaklama, yeme içme ve okul masrafları nedeniyle binlerce lira para harcamak zorunda kalıyor. Yaşamın pahalı hale gelmesi ve artan fiyatlar nedeniyle her üniversite öğrencisi burs veya kredi almaya çalışıyor. Geri ödemesiz burslardan faydalanmak isteyen öğrencilerin yeni hedefi Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bursu olacak. 8 ay boyunca ödenen burs sayesinde öğrencilerin bütçesine 5.200 TL katkı sağlanacak.

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla 2012 yılından beri Türkiye’deki üniversitelerde eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim öğrencilerine verilen VGM bursuna internet üzerinden başvurmak mümkün.

Belirlenen tarihlerde açılan başvurulara www.vgm.gov.tr adresinden başvuru yapabilirsiniz. Başvuru işlemlerini form doldurduktan sonra tamamlamanız gerekiyor.

Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine, okumakta oldukları eğitim kurumunda ek süre öğrenim gören öğrencilere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere, Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrencilere, başvuru yapılan eğitim yılından önceki eğitim yılında yükseköğrenim bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilmiş olan öğrencilere bu burs ödemesi sağlanmıyor.

8 AY BOYUNCA ÖDENİYOR

8 ay boyunca (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) ödemeler düzenli olarak yapılıyor. Öğrencilere verilmek üzere belirlenen ücret 2021 – 2022 eğitim öğretim dönemi için 650 TL olmuştu.

Yani öğrencilere toplamda 5.200 TL ödeme yapıldı. Ancak bu yıl enflasyonun yüksek çıkması ve KYK bursunun da artacağı düşünüldüğünde VGM bursunda da artış yapılması olası. Böylelikle öğrenciler en az 5.200 TL geri ödemesiz burs alacak.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, okumakta oldukları eğitim kurumunun bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödeniyor.

Öğrencinin öğrencilik halinin sona ermesi, öğrencinin bir önceki eğitim yılındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 2.00’nin altında olması, öğrencinin herhangi bir suçtan dolayı cezası tecil edilenler hariç haklarında 6 ay ve daha fazla hapis, ağır hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyetinin bulunması, öğrencinin ceza aldığı tarih itibariyle öğrenim görmekte olduğu yükseköğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası almış olması, öğrencinin süresi içerisinde başarı belgesini (transkript) ilgili Bölge Müdürlüğüne teslim etmemesi, öğrencinin herhangi bir mazeretten dolayı kaydını dondurmuş olması gibi durumlarda ise burs ödemesi kesiliyor.

Vakıf üniversitelerinde de %100 burslu programlarında yer alan öğrencilerin bursunu kaybetmesi durumunda VGM bursları da kesilmiş oluyor.

KOZA Altın'dan üniversite öğrencilerine burs! Milletin şirketinin imkanlarını, milletle paylaşıyoruz ve üniversitede okuyacak öğrencilerimize 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi hatırlatan burs ve yardım veriyoruz.