Türkiye Gazetesi

15-16-17 yıl çalışmayla erken emeklilik formülü! 3600 gün hesabıyla emekli maaşı bağlatabilirsiniz! SSK ve Bağ-Kur’dan sigortalı olan kişiler erken emekli olabileceği günü araştırıyor. Erken emeklilikte borçlanma günleri hesaba katılabildiği gibi, sigorta başlangıcı, yaş ve prim gün sayısı gibi faktörler de tek tek hesaplanıyor. 15 yıl sigorta süresini dolduran kişiler erken emeklilik hakkı elde edebilir. Ancak bunun için tüm şartlara dikkat etmek gerekiyor.

15 YIL YETİYOR

Eylül 1999 ve öncesi sigorta başlangıcına sahip olanlar 15 yıllık hizmet süresi, 3.600 prim gününü tamamlarsa emekli olabiliyor. Bu çalışanlar, emeklilere sağlanan kıdem tazminatı hakkından da faydalanarak tazminatlarını alabilir ve iş hayatını bırakabilir.

Ancak kadın ve erkeklerde yaş şartı değişiklik gösteriyor. Örneğin Mayıs 2002 tarihinde 15 yıllık sigortalılık süresini dolduran kadın çalışan 50, erkek de 55 yaşında emekli olmaya hak kazanıyor.

SİGORTANIN BAŞLADIĞI TARİH ÖNEMLİ

15 yılda ve 3600 günden emeklilikte en önemli unsur ise sigortanın başladığı tarih oluyor. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar için 15 yıl sigorta süresi, 3.600 gün prim ödeyen ve yaş koşulunu yerine getirenler erken emekli olma hakkı kazanıyor. Hizmet süresi ve prim gün sayısının tamamlandığı tarih esas alınıyor ve yaş buna göre hesaplanıyor.

2008’DEN SONRA HESAPLAR SİL BAŞTAN

1 Mayıs 2008 tarihinden sonra sigortalı olanlar için tam emeklilikte gün sayısı değişiyor. Bu tarihten sonra sigorta girişi olan kişilerin 7200 çalışma gününe ihtiyacı bulunuyor. Bu tarihten sonra sigortalı olan erkekler için emeklilik yaşı 2036’ya kadar 60, 2044 yılında ise 65’e ulaşıyor. Kadınlar için emeklilik yaşı 2036 yılına kadar 58, 2048’de de 65’e çıkıyor.

Yaştan emekli olmak için gerekli prim gün sayısı ise 5400 gün oluyor. 15 yıl sigortasız aralıksız çalışma halinde emeklilik primleri ödenmiş oluyor. Ancak sigorta başlangıcından sonra 25 yıl şartı kaldığı yerden devam ediyor.

BAĞ-KUR’DA DURUM NASIL?

8 Eylül 1999 tarihinden önce Bağ-kur girişi bulunan kadın yaştan emeklilik için 5400 gün ve 56 yaşı, erkek de 5400 gün ve 58 yaşı tamamlamalı.

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihi arasında Bağ-kur girişi bulunan kadın 5400 gün 60 yaşı, erkek de 5400 gün 62 yaşı beklemeli.

İlk defa 1 Mayıs 2008 tarihi ve sonrasında Bağ-kur’lu olan kadın yaştan emeklilik için 5400 gün 61 yaşı, erkek ise 5400 gün 63 yaşı tamamlamalı. Bu durumdakilerde emeklilikte kademeli geçiş uygulanıyor.