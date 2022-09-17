Türkiye Gazetesi

TOKİ tarafından inşa edilecek olan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak adlandırılan "İlk Evim, İlk İş Yerim"de başvurular, 14 Eylül gece saatlerinde e-Devlet üzerinden başladı. Başvurular e-Devlet üzerinde yoğunlaşırken, aynı zamanda projelerin bulunduğu illerdeki Ziraat Bankası ve Halk Bankasının yetkili şubelerinden de yapılmaya devam ediyor.

SINIRLAMA KALDIRILIYOR

Sosyal konut projesine e-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda, yoğunluk nedeniyle hizmete erişim sıkıntısı yaşanmaması için başvurular kademeli olarak alınıyor. Bu kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son hanesi 6 olanlar bugün, 8 olanlar ise pazar günü başvuru yapabilecek.

19 Eylül pazartesiden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecek.

Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra kura ile belirlenecek.

BAŞVURU SAYISI 2 MİLYONU AŞTI

'İlk Evim İlk İş Yerim' sosyal konut projesi için başvuranların sayısı 2 milyon 4 bin 435 oldu.

TOKİ'den alınan bilgiye göre, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvuranların sayısı 2 milyonu aştı.

Başvuru sayısı dün saat 17.40 itibarıyla 2 milyon 4 bin 435'e ulaştı.

Sosyal konut projesine başvuru sayısı 2 milyonu aştı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde toplam başvuru sayısı bugün itibariyle 2 milyonu aştı.

Sosyal konut projesi 250 sektörü canlandıracak Kamuoyunun uzun bir süredir beklediği ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesi dar gelirlileri ev sahibi, girişimcileri ise iş yeri sahibi yapacak. İnşaattan hazır betona, yapıdan akaryakıta, mobilyadan dekorasyona pek çok sektörün üretiminde sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak proje için sektörler ‘üretime hazırız’ mesajı verdi…