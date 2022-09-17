Türkiye Gazetesi

İstanbul, Ankara, İzmir motorin benzin fiyatları ne kadar? Akaryakıtta dev indirim yolda! Güncel akaryakıt fiyatları 18 Eylül gününden itibaren geçerli olacak fiyatlar nedeniyle araştırılıyor. Brent petrolde sert düşüşlerin akaryakıt piyasasını etkileyeceği tahmin ediliyor. Rusya – Ukrayna savaşının etkisi ve FED kararları nedeniyle dolarda da sert düşüş yaşanıyor. Bu durumun benzin ve motorin üzerinde indirime yol açması bekleniyor. Peki; 18 Eylül akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte; İstanbul, Ankara, İzmir motorin benzin fiyatları!

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Pazartesi günü gelecek 2 lira 25 kuruş indirim ile birlikte 3 büyükşehirde motorinin 22 lira seviyesine ineceği belirtiliyor. İndirimin 19 Eylül’den itibaren geçerli olacağı tahmin ediliyor.

MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI

İSTANBUL MOTORİN BENZİN FİYATLARI

Benzin: 19,23 TL

Motorin: 24,86 TL

LPG: 10,62 - 11,07 TL

ANKARA MOTORİN BENZİN FİYATLARI

Benzin: 19.36 TL

Motorin: 24.92 TL

LPG: 11 TL

İZMİR MOTORİN BENZİN FİYATLARI

Benzin: 19.34 TL

Motorin: 24.94 TL

LPG: 10,73 TL

FİYATLAR SIK SIK DEĞİŞİYOR

6 Eylül Pazartesi günü benzine 56 kuruş, motorine 70 kuruş zam, LPG'ye ise 40 kuruş indirim gelmişti. Son olarak ise petrol fiyatların 90 dolara inmesinin ardından motorine üst üste yapılan iki zammın ardından 8 Eylül’de 1,14 lira indirim yapılmıştı.