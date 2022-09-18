Türkiye Gazetesi

Fabrika yatırımları hız kazanırken birçok stratejik ürün artık Türkiye’de üretiliyor. Böylece yurt içi ihtiyacı yerli olarak karşılanırken cari açığın kapanmasına da katkı sağlanıyor.

NİĞDE'YE 200 MİLYON DOLARLIK İPLİK YATIRIMI

Tekstil sektörünün önde gelen kuruluşlarından Migiboy, Niğde Organize Sanayi Bölgesi’nde 200 milyon dolarlık yatırımla sürdürülebilir bir spandex fabrikası açmaya hazırlanıyor. Migiboy Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Canpolat, Türkiye’nin yıllık spendex ihtiyacının yaklaşık 60 bin ton olduğunu, bunun Türk tekstil sektörünün ihtiyacı olan 40 bin tonunu karşılayarak ithalatı ihracata dönüştürmek istediklerini dile getirdi. Yeni açılacak fabrikada günde 100 ton üretim yapmayı hedeflediklerini belirten Canpolat, “Bu yatırım ülkemizdeki ilk Türk sermayeli spendex yatırımıdır. Yıl sonunda başlanacak çalışmalar 14 ayda tamamlanacak ve tesis 2023 yılında açılacak” dedi. Dünyada yılda yaklaşık bir milyon ton spendex üretiliyor. Migiboy bu alanda Çin ve Kore hâkimiyetine de son verecek.

TARSUS'A DEV FABRİKA KURULUYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ağustos ayı yatırım teşvik kararı açıklandı. Yayımlanan teşvik belgesi kararlarına göre; 868 yatırım için toplam 38 milyar 165 milyon liralık teşvik verilecek. Teşvik kapsamında 846 milyon TL yatırım alan Flokser Kimya, 2023 yılında inşaatına başlamayı planladığı poliüretan üretim fabrikası için Tarsus’taki faaliyetlerini hızlandırdı. Burada üretecekleri katma değerli ürünleri yurt içinin yanı sıra yurt dışına da ihraç edeceklerini belirten Flokser Kimya Genel Müdürü Ekin Tükek “63 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek olan tesisimiz üretim, araştırma ve sosyal alanları barındıracak ve yaklaşık 30 bin metrekare kapalı alandan oluşacak. 2024 yılında üretime başlamayı planladığımız tesisimizde ilk aşamada 82 kişiyi istihdam etmeyi planlıyoruz” dedi.

YUMURTA TOZUNDA İTHALATI AZALTACAK

Manisa’daki entegre tesisiyle Türkiye’nin en büyük yumurta üretim tesisine sahip olan Güres Group, yeni yatırımı yumurta tozu üretim tesisi ile ürünün ithalatını azaltmayı hedefliyor. Güres Group Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Güres “Pastörize sıvı yumurta ihracatımız sürerken, yumurtayı daha ileri işlenebilir duruma getirmek için çalışmalarımız da devam ediyor” dedi. Dünya yumurta üretiminde her zaman ilk 10’un içinde bulunan Türkiye’nin, İtalya, Fransa, Danimarka gibi ülkelerden yumurta tozu ithal ettiğini dile getiren Güres Group Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Güres “Bugün yumurta tozunu dışarıdan ithal etmek üzücü. Türkiye’nin en büyük yumurta üreticisi olarak elimizi taşın altına koymayı ve bu konuda öncü olmayı istedik. Yumurta tozunu Avrupa ülkeleri başta olmak üzere ABD ve Körfez ülkelerine ihraç edeceğiz” diye konuştu.

TÜRKİYE 'FERROBOR'DA RAKİPSİZ

Türkiye’nin ilk ferrobor tesisi Bandırma’da hayata geçiriliyor. Eti Maden Ferrobor Tesisi ile yılda 800 tonluk ferrobor üretimi planlanıyor. Balıkesir’in Bandırma ilçesinde düzenlenen temel atma töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez “Geçtiğimiz yıl 1 milyar 30 milyon dolar ile cumhuriyet tarihimizin bor ihraç rekorunu kırmıştık. Bu yıl yola çıkarken hedefimiz 1,1 milyar dolardı ancak bu yıl yeni sözleşmeler, yeni pazarlar, yeni bağlantılar sayesinde hedefimizi yukarı yönlü revize ettik. Bu yıl hedefimizi 1,25 milyar dolar ile geçen yılki rekorumuzu tazelemek olarak güncelledik. Ferroborda rakipsiz olacağız. İnşallah Bandırma’nın kurtuluşunun olduğu 17 Eylül’e bu tesisi yetiştirmek. Tesiste 100 vatandaşımızı da istihdam edeceğiz” dedi. Ferrobor stratejik özelliğiyle dikkat çekiyor. En dikkat çekici kullanım alanı ise güçlü mıknatısların üretimi. Sanayi tipi mıknatısların üretiminde harç vazifesi gören ferrobor; otomotiv, tıp, ev aletleri gibi bir çok alanda da kullanılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023-2025 dönemi yatırım programı genelgesi: Fiyat istikrarı ve tasarruf vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023-2025 dönemi yatırım programıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımladı. Yatırımlarda dikkate alınacak 2023 yılı ortalama kur değeri 21,5 TL olarak açıklanırken, kamuda yeni araç alımına zorunlu haller dışında izin verilmeyecek. Ekonomide katma değer artışına doğrudan hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyecek.

RAMS Global, Türkiye'ye 60 milyar TL yatırım getirecek Kazakistan başta olmak üzere; Türkiye Dubai, Tayland, Moskova’da 4 milyon metrekareye yakın projeye imza atan Kazakistan merkezli Türk firması RAMS Global, dünyadaki 83, Türkiye’deki 4’üncü projesini İstanbul Bahçelievler’de satışa çıkardı. Arsa hariç 2,5 milyar TL maliyeti olan RAMS Garden’da 796 konut yer alıyor.