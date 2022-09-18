Türkiye Gazetesi

Altın fiyatlarında yaşanan panik havası yatırımcıların kafasını karıştırıyor. Altın fiyatları son iki aydaki en düşük seviyesine geriledi. Düşüşün seyrine göre altında panik satışları başlayabilir. Ancak bazı uzmanlara göre altında alım fırsatı yaşanabilir. Uzman isim İslam Memiş; yatırımcıları uyardı ve piyasaların kendi hikayesini yazacağını söyledi.

Fed'in 75 baz puanlık faiz artırımına kesin gözüyle bakılırken, 100 baz puanlık jumbo artırım tekrar gündeme geldi.

Memiş; “Dün yeni rallileri bekleyen piyasalar bugün yeni dipleri konuşur oldu. Son bir kez borsa, emtia ve kripto paraların baskılanacağını görebiliriz." dedi.

EKİM AYI İŞARET EDİLDİ

Ekim ayını işaret eden İslam Memiş, gram altında son alım fırsatı olabileceğini belirtti.

Bu yıl sonuna kadar altında yeni bir rekor beklediğini de belirten Memiş, "Ekim ayı itibariyle merkez bankaları sahadan çekilir, piyasa kendi hikayelerini yazar ve fiyatlar" diye konuştu.

GRAM ALTIN 7 HAFTANIN DİBİNDE

Haftaya 1006 liradan başlayan gram altın salı günü ABD enflasyonunun açıklanmasının ardından ons altında gerçekleşen düşüşün etkisiyle birlikte aşağı yönlü seyrini hızlandırdı. Cuma günü 971 liraya kadar gerileyen gram altın 7 haftanın en düşük seviyesini test etti.

YATIRIMCISINA KAYBETTİRDİ

7 haftanın dip seviyesini gördükten sonra yükselişe geçen gram altın haftayı 983 liradan tamamladı. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yatırımcısına yüzde 2.34 oranında kaybettirdi.