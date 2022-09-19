Türkiye Gazetesi

EYT'lilere kritik uyarı! Aman dikkat, emekliliğiniz tehlikeye girebilir... EYT'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. 23 yıldır haklarının iade edilmesini bekleyen vatandaşlar için geri sayım sürüyor. Aralık ayında Meclis'e gelmesi beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu için milyonlar heyecanla beklerken, Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, kimsenin dikkat etmediği bir konuya değindi. Karakaş, tek bir harfin emekliliği tehlikeye atabileceğini belirtti, kritik bir uyarıda bulundu.

EYT'lilerin 23 yıldan beri müktesep haklarının iadesini beklediğini belirten Karakaş, hükûmet tarafından EYT kanun teklifinin bu Aralık ayı içerisinde TBMM’ye intikal ettirileceğini söyledi. Karakaş, "Bu teklifte öngörülecek şartları yerine getirmiş olsalar bile hizmet dökümünde belirli harfler bulunan EYT’lilerin emeklilikleri tehlikeye girebilecektir" dedi.

HİZMET DÖKÜMÜNDEKİ Ş, K VE S HARFLERİNE DİKKAT

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sahte iş yeri ve sahte sigortalılık ile yıllardan beri amansız bir mücadele içerisinde olduğunu belirten Karakaş, "Bu tedbirlerden biri de sahtecilikle ilgili bazı harflerle işaretlemeler yapmaktır. Bu bağlamda hizmet dökümlerinde yer alan söz konusu harfler (Ş) Şüpheli (K) Kontrollü (S) Sahte anlamına gelmektedir" ifadelerini kullandı.

Karakaş, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"SGK’nın sosyal güvenlik denetmenleri tarafından yapılan denetimler sonucunda 'Sahte İş Yeri' tescili yapıldığı tespit edilen iş yerleri sistemde 'Sahte İş Yeri' olarak işlem görmektedir. Sahte iş yerlerinin belirgin özellikleri de dikkate alınarak tespit edilen kriterler kapsamında, sahte olma potansiyeli yüksek olan iş yerleri ise 'Kontrollü İş Yeri' olarak işlem görmektedir.

'Sahte İş Yeri' olarak tanımlanmış olan iş yerlerinin, işverenlerinin gerçek kişi olması hâlinde T.C. Kimlik Numarası, tüzel kişi olması hâlinde Vergi Kimlik Numarası (VKN) ile tüzel kişiliği oluşturan ortakların TCKN/VKN anahtar olarak kullanılmak suretiyle bu kişiler adına aynı veya farklı sosyal güvenlik merkezlerinde tescil edilmiş/edilecek diğer iş yerleri ile bu gerçek veya tüzel kişilerin ortak/üst düzey yönetici olduğu/olacağı diğer iş yerleri, sistem tarafından 'Şüpheli İş Yeri' olarak tanımlanmaktadır."

Bakan Bilgin, Aralık ayında ETY sorununun Meclise geleceğini belirterek, "Esnafın karşı karşıya olduğu emeklilikle ilgili sorunu da çözeceğiz. Onların her sorunu bizim sorunumuzdur" dedi.

EMEKLİLİĞİNİZ RİSKE GİREBİLİR

Yapılan denetim ve işlemler sonucunda, EYT’lilerin sigortalı gösterildiği iş yerinin tamamen sahte veya EYT’linin çalışmasının fiilî ve gerçek olmadığı tespit edilirse 'sahte sigortalı' sayılarak belirtilen iş yerlerindeki çalışmaları iptal edilecek. Karakaş, "Yapılan iptaller neticesinde emeklilik şartlarının eksik kalması hâlinde ise emeklilik riske girmiş olacaktır" dedi.

SAHTE İŞ YERİ (TABELA İŞ YERİ) NEDİR?

Peki 'sahte iş yeri' nedir? Sahte iş yeri, yani diğer adıyla 'tabela iş yeri', gerçekte hiçbir ticari ve mesleki faaliyeti olmadığı ve somut bir varlığı bulunmadığı hâlde, iş yeri dosyasından sahte sigortalılık bildirimi yapmak amacıyla, çoğu kez gerçekte var olmayan adresler beyan edilerek (boş arazi, boş dükkân vb.) sadece sahte sigortalı bildirmek amacıyla iş yeri dosyası tescil edilen yerlerdir.

Karakaş, "Netice itibarıyla sahte iş yerlerinde sigortalı gösterilmiş olanlar varsa tavsiyemiz öncelikle e-Devlet üzerinden hizmet dökümlerini kontrol etmeleri ve emeklilik şartlarının eksik kalması ihtimal dâhilinde ise (mümkünse hizmet borçlanmaları… yaparak) gerekli tedbirleri almaları lehlerine olacaktır" ifadesini kullandı.

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