Türkiye Gazetesi

SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi maaş zam oranı kalem kalem hesaplandı! Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre enflasyon tahmini duyuruldu. Bu tahmin üzerinden memur emeklisi, 2000 öncesi ve sonrası SSK emeklisi, Bağ-Kur esnaf ve tarım emeklisi maaşları yeniden hesaplandı. Şu ana kadar 2 aylık enflasyon verisi bulunuyor, yeni verilerle birlikte Ocak ayı zammı netleşecek.

Ankette katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 70.60 iken, bu anket döneminde yüzde 67.73 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 17.82 olacak. Memur ve memur emeklisi alacağı enflasyon farkıyla yüzde 18.92 zam alacak.

İYİLEŞTİRME GÜNDEMDE

Takvim’in haberine göre; emeklilerin taban aylıklarında da iyileştirme bekleniyor. Temmuz’da 3 bin 400 liraya çıkarılan aylık tabanın Ocak’ta bir kez daha artırılması gündeme gelebilir. Memurların ve emeklilerin zam oranına gelebilecek iyileştirmelerle zamlar yükselebilir.

Yüzde 17.82 zam tahminine göre esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 945 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 522 liraya çıkacak. Kesin zam oranı ise Ocak’ta belli olacak.

Enflasyon tahminleri gerçek olursa, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi taban aylıkları şu şekilde olacak:

MEMUR

Mevcut: 9.105 TL

Zamlı: 10.827,67 TL

MEMUR EMEKLİSİ

Mevcut: 6.078,20 TL

Zamlı: 7.228,20 TL



2000 ÖNCESİ SSK EMEKLİSİ

Mevcut: 4.687,06 TL

Zamlı: 5.522,29 TL





2000 SONRASI SSK EMEKLİSİ

Mevcut: 2.905,72 + 594,28 TL

Zamlı: 3.423,52 + 76,48 TL

BAĞ-KUR ESNAF

Mevcut: 4.197,44 TL

Zamlı: 4.945,42 TL

BAĞ-KUR TARIM EMEKLİSİ

Mevcut: 3.335,49 + 164,51 TL

Zamlı: 3.929,87 TL

ENFLASYON TAHMİNİ AÇIKLANMIŞTI

Tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi de 20 ay aradan sonra ilk kez düştü. Bir önceki anket döneminde yüzde 70,60 olarak açıklanan enflasyon beklentisi yüzde 67,73 oldu. Geçen ay yüzde 3,28 olan eylül ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,98'e geriledi. TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 41,99'dan yüzde 36,73'e, 24 ay sonrası için de yüzde 24,35'ten 20,63'e indi.