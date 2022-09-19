Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 'İlk Evim, İlk İş Yerim'e ilgi sürüyor. 14 Eylül'de başlayan başvurular 28 Ekim'de sona erecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tarihi sosyal konut projesine yapılan başvuru sayısını açıkladı.

Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin İlk Evim İlk İş Yerim projemize inancı tam. Milletimizin İlk Evim İlk İş Yerim projemize inancı tam.

Projemize başvuranların sayısı 3.5 milyona yaklaştı.

Saat 09.00 itibarıyla başvuru sayısı tam olarak 3 milyon 466 bin 250.

Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da bu güveni boşa çıkarmayacağız."

Bakan Kurum'un Twitter hesabından yaptığı paylaşım

BAŞVURULAR BANKALARDAN VE E-DEVLET'TEN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı ve adı 'İlk Evim, İlk İş Yerim' olarak belirlenen kampanyaya başvurular, Halk Bankası, Ziraat Bankası ve e-Devlet aracılığıyla yapılıyor.

Bankalar aracılığıyla yapılacak başvurular 14 Eylül- 31 Ekim 2022 tarihleri arasında kabul edilecek. e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek.

DAİRELERİN FİYATLARI NE KADAR?

Proje kapsamında evler 81 ilde, arsalar ise 7 bölgede olacak. En fazla konut 50 binle İstanbul'da olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 yapılacak.

Yerel ve yatay mimariye sahip olan konut projesi kapsamında 2+1 dairelerin fiyatı 2 bin 280 lira taksit, 240 ay vade olarak belirlendi. 3+1 dairelerde ise 3.187 lira taksit, 240 ay vade olacak. Daireler sıfır atık uyumlu ve enerji verimliliğine uygun, iklim dostu olacak.

25 soruda sosyal konut projesi: Başvuru belgeleri, konut devri, konut tipi seçimi... İşte merak edilenler Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 'İlk Evim, İlk İş Yerim' ilgiyle takip ediliyor. Başvurular kısa sürede 2 milyonu aşarken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı merak edilen konulara ilişkin detayları açıkladı. İşte sosyal konut projesine dair sıkça sorulan sorular ve cevapları...

Sınırlama kalkıyor! Sosyal konut başvurusunda yeni dönem için tarih belli oldu Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan ve kısa sürede başvuru sayısı 2 milyonu aşan "İlk Evim, İlk İş Yerim"e ilgi sürüyor. e-Devlet üzerinden yapılan başvurular, yoğunluk nedeniyle hizmetin aksamasını önlemek için kademeli olarak alınıyordu. 19 Eylül'den itibaren sınırlamalar kaldırılıyor.