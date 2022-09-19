Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine dair detaylar geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmış, başvurular başlamıştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 19 Eylül sabah saat 09.00 itibarıyla başvuruların 3,5 milyona yaklaştığını duyurdu. Büyük talep gören projeye dair detayları Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı anlattı.

"Ülkemizde TÜİK verilerine göre kendilerine ait bir konutta yaşayanların oranı bir önceki yıla göre yüzde 57,5 olmuştu" diyen Özelmacıklı, "Kirada oturanların oranı yüzde 26,8, lojmanda oturanların oranı yüzde 1,2, kendi konutunda oturmayıp kira ödemeyenlerin oranı ise yüzde 14,6 seviyesinde. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre de 2020'de AB'de nüfusun yüzde 70'i kendi evine sahip olan bir hanede yaşarken, kalan yüzde 30'u kiralık konutlarda yaşıyordu. Ülkemiz 38 ülke arasında ev sahipliği oranında sondan dördüncü sırada yer alıyor. Bu proje ile ev sahipliği oranımızda önemli bir artış yaşanacak" değerlendirmesinde bulundu.

"GENÇLERE ÇİFTE KURA HAKKI İLE EV SAHİBİ OLMA İMKANI"

Projenin özellikle genç yaşta ev sahibi olma imkanı sağlayacağını da ifade eden Özelmacıklı, "Genç vatandaşlarımıza konut sayısının yüzde 20'si kadar kontenjan ayrıldı. 14 Eylül 1992 tarihi ve sonrasında doğan ve 18 yaşından büyük gençlerimiz projeye yoğun ilgi gösteriyor. Başvuru için asgari bir gelir düzeyi belirlenmediği gibi, gençlerin başvuruları hane halkı olarak da değerlendirilmiyor. Yani anne veya babası başvuru yapsa da genç kardeşimiz ayrı başvuru yapabilir. Gençlerin eğer geliri varsa bu da hane halkı gelirine de dahil edilmiyor. Başvuru yapması için çalışıyor olma şartı da yok. Bu kategoride kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecek. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacak" ifadelerini kullandı.

"GAZİLERİMİZE AYRI HAKLAR TANINIYOR"

19 Eylül Gaziler Günü çerçevesinde şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuruları hakkında da bilgi veren Özelmacıklı, "Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerine konut sayısının yüzde 5'i kadar kontenjan ayrıldı. Bu kategoride başvurular sadece banka şubelerinden alınıyor ve aylık hane halkı gelir sınırlaması söz konusu değil. Ayrıca evleri de olsa tekrar başvuru imkanları var. Sözleşme aşamasında konut başvurusu yapılan il sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair belge veya başvuru yapılan il nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belge istenecek. Yine bu kategoride de kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecek. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacak" dedi.

E-DEVLET'TE SINIRLAR KALKTI

Özelmacıklı, "Sosyal konut başvuruları e-Devlet üzerindeki Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) konut başvurusu linki üzerinden yapılabiliyor. T.C. kimlik numarası son hanesine göre koyulan sınırlama sona erdi. Bugün itibari ile herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını yapabilecekler. Başvurunun daha da artacağını söyleyebiliriz" dedi.

TOKİ Sosyal konutlarının yapılacağı tarih belli oldu, ilk anahtarı Erdoğan verecek Bakan Kurum, TOKİ aracılığıyla yapılacak sosyal konut projesine yönelik son dakika açıklamasında bulundu. Bakan sosyal medya hesabından TOKİ Sosyal konutlarının yapılacağı tarihi açıkladı, ilk anahtarı da Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek, işte tüm detaylar...

TOKİ başvuru para yatırma nasıl yapılır? 500 TL başvuru bedeli TOKİ para hangi bankalara yatacak? TOKİ başvuru para yatırma nasıl yapılır? 500 TL başvuru bedeli olan TOKİ başvurularını tamamlamak isteyen vatandaşlar TOKİ para hangi bankalara yatacak sorusunun cevabını araştırıyor. Milyonlarca kişi TOKİ’nin yeni ve ucuz konutlarına başvuru yapıp ev sahibi olma hayali kuruyor. Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmasını önlemek amacıyla başvurular kademeli alınmaya başlanmıştı. Peki; TOKİ para yatırma nasıl yapılır? TOKİ para hangi bankalara yatacak?