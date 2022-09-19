Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul’da geçen hafta salı gününden beri devam eden düşüş sonrası harekete geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa Yöneticileri ile Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği Temsilcileri acil olarak toplandı.

GÜNÜ YİNE DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 5,26 değer kaybıyla 3.199,54 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 177,79 puan azalırken, toplam işlem hacmi 54,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 9,32 ve holding endeksi yüzde 3,83 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 1,43 ile elektrik, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Bu arada, Borsa İstanbul AŞ, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesiyle pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Analistler, enflasyonist baskılar ve resesyon riskinin artması ile geçen hafta boyunca küresel piyasalarda etkili olan negatif seyrin, yeni haftanın başlangıcında da etkili olduğunu söyledi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Japonya'da enflasyon, Almanya'da ÜFE, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının öne çıkacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.150 puanın destek, 3.440 ve 3.500 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

DEVRE KESİNTİSİ OLDU

Borsa İstanbul'da öğlenden önceki artı seyir öğlenden sonra eksiye dönmüştü. Bu durumun üstüne sert düşüş yaşayan BİST'te devre kesici uygulaması işleme alınmıştı.

Borsa İstanbul 2. yarıdaki sert düşüşün ardından devre kesti Borsa İstanbul'da öğlenden önceki artı seyir öğlenden sonra eksiye döndü. Sert düşüş yaşayan BİST'te devre kesici uygulaması işleme alındı. Endeksteki kayıp yüzde 5 civarında oldu.

SPK'den Borsa İstanbul açıklaması: Piyasa bozucu hareketler denetleniyor SPK, pay senetlerinde yapılan işlemlerin Borsa İstanbul tarafından anlık takip edildiği bildirerek Kurul'un da gerçek ve tüzel kişilerin piyasa bozucu hareketlerine karşı gözetim ve denetimini sürekli yaptığı açıklandı.

Borsada 14 Eylül'de başlayan açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylara yönelik 14-15 Eylül'de uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralına devam ediliyor bugünkü seansta da işlem uygulanacak.