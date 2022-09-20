Türkiye Gazetesi

20 Eylül altın fiyatları! Altın ne kadar kaç lira oldu? Gram, çeyrek, yarım, altın fiyatları 18-22 ayar bilezik altın fiyatı merak ediliyor. Altında fiyatlarındaki iniş çıkış grafikleri yakından takip ediliyor. Altın fiyatları geçtiğimiz hafta son 2 ayın en düşük fiyatına gerilemişti. İşte; 20 Eylül altın fiyatları…

20 EYLÜL ALTIN FİYATLARI!

Gram altının alış ve satış fiyatı saat 09:00 itibariyle 984 lira oldu.

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

983,68

983,84

%-0,03

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.670,48

1.670,81

%-0,28

ÇEYREK ALTIN FİYATI

1.573,89

1.608,58

%-0,03

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

6.295,58

6.414,66

%-0,03

YARIM ALTIN FİYATI

3.137,95

3.217,17

%-0,03

ZİYNET ALTINI FİYATI

6.295,58

6.414,66

%-0,03

KÜRESEL PİYASALAR NEGATİF ETKİLENDİ

ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) toplantıları öncesinde piyasalarda oynaklığın sürmesi bekleniyor. İsveç, İsviçre, Norveç, Tayvan, Mısır, Brezilya, Güney Afrika ve Endonezya gibi ülkelerin de faiz kararlarını açıklayacağı yeni haftada, yurt içinde ise gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantısında olacak.

Geçen hafta ABD'nin beklentileri aşan enflasyon verilerinin ardından, Fed'in federal fonlama oranı politikasına başladığı 1990'lardan bu yana ilk kez 100 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimali fiyatlanmaya başlamıştı. Faizlerde en az 75 baz puanlık artışa ise kesin gözüyle bakılıyor.

Halihazırda para piyasasındaki fiyatlamalarda, Fed'in 75 ve 100 baz puanlık faiz artırımı ihtimali sırasıyla yüzde 80 ve yüzde 20 düzeyinde bulunuyor. Bankanın daha önce 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesi daha olası görülen gelecek ayki toplantısı için ise 50 baz puana yüzde 31,1 ve 75 baz puana yüzde 56,6 ihtimal veriliyor.

Yurt içinde ise geçen hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel çapta azalan risk iştahının etkisiyle satıcılı bir seyir izledi ve haftalık bazda yüzde 4,09 değer kaybederek 3.377,33 puandan kapandı. Dolar/TL paritesi geçen hafta yüzde 0,1'lik artışla 18,2555'ten tamamlamasının ardından, bugün bankalararası piyasada 18,2740'tan işlem görüyor.

Analistler, küresel çapta enflasyon ve resesyon endişelerini besleyen gelişmelerin mevcudiyetini koruduğunu belirterek, böyle bir ortamda yatırımcı fiyatlamalarında merkez bankalarının aksiyonlarının belirleyici olmaya devam ettiğini söyledi.

Bu hafta Fed ve BoE'nin faiz artırımlarına devam etmesinin beklendiğini, BoJ'un ise ultra gevşek para politikasını korumasına karşın zayıf yen karşısında sözle yönlendirmesini sertleştirebileceğini ve ek tedbirler açıklayabileceğini aktaran analistler, "şahin" para politikaları ortamında piyasalarda oynaklığın sürebileceğini kaydetti.