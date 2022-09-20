Türkiye Gazetesi

Petrol ve dolar piyasalarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Benzin ve motorin fiyatları da bu dalgalanmayla birlikte hareketlilik yaşıyor. Petrol fiyatları, merkez bankalarının faiz artırımına gideceği beklentisiyle dün 89 doların altına geriledikten sonra bugün kısmen yükselişe geçti. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 92,08 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolde teknik olarak 92,29 ile 92,40 dolar aralığının direnç, 91,83 ile 91,71 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

MOTORİN İNDİRİMİ SONRASI AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Motorine Salı gece yarısından itibaren 1 lira 76 kuruş civarında indirim geldi. Motorin fiyatlarına 1 lira 76 kuruş indirim gelmesinin ardından İstanbul'da 23,05 TL, Ankara'da 23,16 TL ve İzmir'de 23,19 TL oldu.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 20 EYLÜL 2022

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19.23 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23.06 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 19.22 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23.03 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 19.34 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 23.15 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

​İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 19.34 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 23.21 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL

Akaryakıtta beklenen indirimin miktarı ve tarihi netleşti! 18 Eylül 2022 bugün güncel benzin, motorin, gaz fiyatları kaç TL Brent petroldeki düşüş akaryakıtta indirim beklentilerini güçlendirdi. Cuma günü indirimin sinyali verilmişti. Akaryakıtta büyük indirimin tarihi de netleşti. Motorin grubunda Salı gününden itibaren geçerli indirim yapılacak. Peki 18 Eylül motorin benzin fiyatı kaç TL? İşte güncel motorin (mazot), benzin, LPG fiyatları...

Akaryakıtta dev indirim geliyor! İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları 18 Eylül! Güncel motorin ve benzin fiyatı... Akaryakıt fiyatlarında sık sık değişim yaşanıyor. Piyasalardaki düşüşle birlikte motorin ve benzin fiyatları da düşüş gösteriyor. Güncel akaryakıt fiyatları 18 Eylül gününden itibaren geçerli olacak fiyatlar nedeniyle araştırılıyor. Brent petrolde sert düşüşlerin akaryakıt piyasasını etkileyeceği tahmin ediliyor. Rusya – Ukrayna savaşının etkisi ve FED kararları nedeniyle dolarda da sert düşüş yaşanıyor. Bu durumun benzin ve motorin üzerinde indirime yol açması bekleniyor. Peki; 18 Eylül akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte; İstanbul, Ankara, İzmir motorin benzin fiyatları!

Benzin ve motorinde yeni açıklama var mı? Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi? 2022 güncel fiyatları (15 Eylül 2022 akaryakıt fiyatları) Rusya Ukrayna savaşıyla birlikte dalgalı bir seyir izleyen Brent petrol yakından takip ediliyor. Brent hafta ortasında yükselişle devam ediyor. Benzin ve motorinde sektör kaynakları bu hafta sessizliğini koruyor. Peki benzin ve motorinde son durum nedir? İndirim gelecek mi? Benzine zam var mı? İşte güncel akaryakıt ve brent petrol fiyatları…