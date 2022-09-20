Türkiye Gazetesi

TOKİ taksit artışı hesaplarında dikkat çeken detay! TOKİ’nin 81 il için inşa edeceği toplam 250 bin konut için 4 milyonu aşan rekor başvuru yapıldı. Uygun taksitlerle ev sahibi olmak isteyenler için başvuru dönemi devam ediyor. Ancak taksit artışının memur maaşına endeksli olması ve yüksek enflasyon nedeniyle taksitlerde yüksek artışlar yaşanabileceği iddia edildi. Yıllara göre olası zam oranları yeniden hesaplandı.

MEMUR MAAŞ ZAMMINDAN ÇOK DAHA DÜŞÜK

Sabah'ın haberine göre, TOKİ'nin 10 yıllık ödeme planlarına bakıldığında, TOKİ’nin yıllık taksit artışları memurlara yapılan maaş zamlarının altında.

Örneğin, 2012'de memur maaş artışı yüzde 8 iken, bu oran konut taksit ödemelerine de yüzde 8 olarak yansıdı. 2015'te memur maaş artış oranı yüzde 3 olunca ev taksiti de sadece yüzde 3 oranında arttı.

2019-2022 yılları arasında ise TOKİ'nin konut taksitlerinde yaptığı artış memur maaş artışının altında gerçekleşti. 2019'da yüzde 19.38 olan memur zammı, eve yüzde 10, 2022'de yüzde 72.64'lük artışa karşılık sadece yüzde 25 olarak yansıdı.

İNDİRİM AVANTAJLARI DA VAR

TOKİ düzenlediği indirim kampanyalarıyla da ev alanlara avantaj sağlıyor. Borcunu erken ödeyip tapusuna hemen kavuşmak isteyen alıcılara yüzde 20’yi bulan indirim yapılabiliyor. Bütün borç bakiyesini kapatamayan kişiler de toplu ödeme yapabilir.

Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödeme kampanyasından faydalanıyor.

TOKİ TAKSİT HESABI

TOKİ’nin kampanyasında 2+1 daire için 240 ay ödeme öngörülüyor. Taksit tutarının 2 bin 280 lira olduğu göz önüne alınırsa, önümüzdeki 20 yıl boyunca maaşlara yüzde 10 zam yapılacağı varsayılırsa, 2+1 daire alanlar toplamda 1 milyon 548 bin lira ödeyecek.

Aylık taksit ödemesinin her yıl yüzde 10 arttığı dikkate alınırsa, ikinci yıl taksit 2 bin 508 lira, üçüncü yıl 2 bin 758 lira, üçüncü yıl 3 bin 33 liraya çıkacak. Son taksit ödemesi ise 13.737 TL olacak.

KONUT KREDİSİ DAHA PAHALI

Merkez Bankası verilerine göre, bankacılık sektöründe konut kredisinde aylık ortalama faiz yüzde 1.65 seviyesinde. 600 bin liralık konutun yüzde 10'unu peşin ödeyip yüzde 80'i için kredi çekildiğinde 432 bin liralık bir kredi çekilmiş olacak.

Bu durumda aylık ödeme 20 yıl boyunca her ay 7.128 TL olacak. 20 yılın sonunda yapılacak toplam ödeme ise 1 milyon 745 bin liraya ulaşacak.

TOKİ AYLIK GELİRİ ŞARTI NE KADAR?

Başvurularda aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 16.000 TL, İstanbul için 18.000 TL olması gerekmektedir. Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı göz önüne alınır. Maaşında icra kesintisi olanların icra kesintisinden önceki geliri dikkate alınacak.

TOKİ BAŞVURU BEDELLERİ NASIL İADE EDİLİR?

"Başvuru süreci içinde" başvuru bedelini alarak başvurusunu iptal edebilir. Daha sonra asil hak sahibi olmayanların başvuru bedelleri kuradan sonra 5 işgünü sonra iade edilecek.