Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibince akaryakıt ve akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışmalar devam ediyor. 7318 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi ile Ticaret Bakanlığı koordinesinde akaryakıt ve akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığını ve buna bağlı kamu zararını önlemek, haksız rekabetin önüne geçerek yasal çalışan işletmelerin haklarını korumak amacıyla Ticaret Bakanlığı ekiplerince çalışma yürütülerek piyasada usulsüz faaliyet yürüten 13 akaryakıt dağıtım şirketi ve bağlantılı çok sayıda bayinin usulsüz faaliyetleri ortaya konuldu. Bu şirket ve bayilerin ilgili kurumlar nezdinde detaylı olarak araştırılarak mükellefiyetleri sonlandırılarak ve lisansları iptal edildi.

SAHTE FATURA DÜZENLEYEN 39 FİRMA TESPİT EDİLDİ

Bu alanda yürütülen çalışmalar sonucunda, giderlerini olduğundan daha yüksek göstererek devlete ödenmesi gereken vergilerini düşürmek isteyen mükelleflere fatura temininde artış gözlenmesi üzerine bu amaçla faaliyet yürüten bayiler, Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibince mercek altına alındı. Yapılan çalışmalar neticesinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) lisanslı 39 bayinin sahte fatura düzenlediği, hiçbir gerçek faaliyeti olmadığı halde piyasaya 5 ayda toplam 2,6 Milyar Türk Lirası tutarında sahte fatura sürdükleri tespit edildi.

1 MİLYAR LİRA KAMU ZARARINA NEDEN OLDULAR

Tespit edilen usulsüzlüklere yönelik ilgili kurumlara bilgi verilmesinin ardından bu kurumlarca 39 bayi hakkında Vergi Usul Kanununun 160/A maddesi gereğince mükellefiyetlerinin sonlandırılıp EPDK lisanslarının iptal edilmesi ve firmaların vergi incelemelerine sevk edilmelerine yönelik çalışma başlatılması sağlandı.5 ayda 39 firma tarafından piyasaya sürülen sahte akaryakıt faturalarının yaklaşık 1 milyar lira kamu zararına neden olduğu tespit edildi. Söz konusu kamu zararının tazmini ve ilgililere gerekli cezaların uygulanması için, bu bayilerden sahte fatura kullanan mükellefler hakkında da vergi incelemesi başlatılacak.

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