Türkiye Gazetesi

Yeni yıla az bir süre kala memur maaşlarındaki zam oranı da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bilindiği üzere, memur ve memur emeklisi maaşları, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zam oranı ile belirleniyor. Merkez Bankası tarafından açıklanan enflasyon tahminine göre öğretmen, doktor, polis, hemşire ve diğer memurların maaşları yeniden hesaplandı.

Merkez Bankası'nın açıkladığı tahmine göre; yıl sonu tüketici fiyat endeksinin 1.152,22 olması bekleniyor. Buna göre; yılın ikinci yarısı (Temmuz – Aralık) için 6 aylık enflasyon oranının yüzde 17,83 olacağı hesaplandı.

MEMURLARA ÇİFTE ZAM

Memur ve memur emeklileri ise; her yıl 2 kez önceki aldığı toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon farkı ile beraber yeni toplu sözleşme zammı alıyor.

Sabah’ın haberine göre; Merkez Bankası’nın tahmini doğru çıkarsa; SSK, Bağ-Kur emeklisi Ocak zammı yüzde 17,83, memur ve memur emeklisi için Ocak zam oranı ise yüzde 18,83 olarak gerçekleşecek. Zammın yüzde 10,83’ü enflasyon farkından gelecek, yüzde 8’i ise toplu sözleşme zammı olacak. Zamlardan memur emeklileri de aynı oranda faydalanacak.

YÜZDE 18,83 ZAM GELİYOR

En düşük memur emeklisi maaşı ise 6.077 liradan 7.221 liraya çıkacak.

En düşük memur maaşı Temmuz zammı döneminde seyyanen zamla 9.707 liraya yükseltilmişti. Bu zam hesaba katılmadığı ve en düşük ham memur maaşı üzerinden hesap yapıldığında, en düşük memur maaşı 9.109 liradan 10.824 liraya çıkacak.

İşte; 2023 yılı için tahminlere dayalı memur maaş tablosu!

GENEL MÜDÜR 1/4 - 29.809 - 35.422

ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 15.848 - 18.832

MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 9.707 - 11.535

ÖĞRETMEN 1/4 - 12.276 - 14.588

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 27.574 - 32.766

BAŞKOMİSER 3/1 - 15.810 - 18.787

POLİS MEMURU 8/1 - 13.747 - 16.336

UZ. DOKTOR 1/4 - 18.853 - 22.403

HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 - 11.828 - 14.055

MÜHENDİS 1/4 - 16.205 - 19.256

TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 10.100 - 12.002

PROFESÖR 1/4 - 25.984 - 30.877

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 15.311 - 18.194

VAİZ 1/4 - 12.752 - 15.153

AVUKAT 1/4 - 15.485 - 18.401