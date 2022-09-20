Türkiye Gazetesi

Fed'in enflasyonu dizginlemek için keskin faiz artıracağı beklentisiyle temkinli seyrediyor. ONS altın Fed öncesi 2 yılın dibinde 1.671 dolarda işlem görüyor. İç piyasada gram altın 983 lira, çeyrek altın 1637 lira, cumhuriyet altını 6 bin 738 liradan satılıyor.

Piyasalar faiz kararlarını bekliyor. ABD Merkez Bankası (Fed) yarın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da perşembe günü faiz kararını açıklayacak.

Yatırımcılar Fed'in yarın 75 baz puan faiz artıracağına kesin gözüyle bakarken, büyük ölçekli 100 baz puan faiz artırımına da yüzde 19 olasılık veriyor.



Piyasalar, Fed'in şu an yüzde 2,25-yüzde 2.5 aralığında olan faizlerini 2023'ün başında yüzde 4,5'e kadar yükseltebileceğini fiyatlıyor. Faizin ekonomik büyümeyi yavaşlatacak seviyelere yükseleceği beklentisi, uzun vadeli devlet tahvillerinin getirilerinin üzerinde de baskı yaratıyor.

EKONOMİSTLERİN TCMB FAİZ BEKLENTİSİ

Ekonomistlerin bu ay alacağı karara ilişkin beklentisi faizlerin sabit bırakılması yönünde oldu. Merkez Bankası faiz kararı, 22 Eylül Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

İslam Memiş altında en çok merak edileni açıkladı! Piyasalar 25 merkez bankasının faiz kararını bekliyor Bu hafta piyasalarda merkez bankalarının alacağı faiz kararına odaklandı. Çarşamba günü Fed kararının ardından TCMB Perşembe günü faiz kararını açıklayacak. Dolar haftaya yükselişle altın düşüşle başladı. Finans analisti İslam Memiş piyasalarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunurken altında en çok merak edilen soruya cevap verdi.

Dolar yükseliyor: Piyasalar faiz kararına odaklandı… 20 Eylül dolar ve Euro’da güncel rakamlar ABD Merkez Bankası (Fed) yarın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da perşembe günü faiz kararını açıklayacak. Dolar haftanın ikinci gününde yükseliş seyrini koruyor. Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.