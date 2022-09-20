Türkiye Gazetesi

TOKİ IBAN gelmedi araması son günlerde sıkça yapılıyor. TOKİ Halkbank IBAN nedir? TOKİ para yatırma IBAN merak ediliyor. E-Devlet üzerinden başvuru işlemini yapan kişiler sonrasında para yatırmak için ne yapması gerektiğini öğrenmek istiyor. Başvuru yapan kişilere bir IBAN veriliyor ve bunun üzerinden para yatırılıyor. Ancak TOKİ IBAN gelmedi diyenlerin sayısı bir hayli fazla.

TOKİ IBAN GELMEDİ HATASI!

Başvuru yapanların konut için 500 lira, iş yerleri için ise 2.000 lira para yatırması gerekiyor. Para yatırmadan başvuru işlemleri tamamlanıyor. Başvuru yaptıktan sonra gelecek SMS ile banka üzerinde size özel bir IBAN açılıyor. Gelen SMS ile alıcı adı bilgileri de veriliyor.

TOKİ PARA YATIRMA IBAN NEDİR?

TOKİ para yatırma IBAN için bankanın size yollayacağı SMS’i beklemeniz gerekiyor. Ancak sistemlerde yaşanan yoğunluk nedeniyle SMS’lerin gelmesi birkaç gün sürebiliyor. Bu nedenle acele etmemeli ve gelecek SMS’i beklemelisiniz.

TOKİ PARA YATIRMA NASIL YAPILIR?

Gelen SMS'ten sonra TOKİ tarafından gönderilen örnek mesaj şu şekilde:

"TOKİ konut başvurunuz alınmıştır. Sizin adınıza TOKİ başvurunuza istinaden Bankamızda açılan ... IBAN numaralı hesaba 500,00 TL tutarı en geç ... tarihine kadar yatırmanız gerekmektedir. Başvurunuza istinaden söz konusu tutar hesabınızdan çekilecektir. Başvurunuzun sonucunu E-Devlet üzerinden görüntüleyebilirsiniz. "

Bu SMS'te belirtilen adrese başvuru ücretini yollamanız gerekmektedir. Başvuru bedeli yatırıldıktan sonra ise şu şekilde bir mesajla karşılaşacaksınız:

"TOKİ konut başvurunuzun başvuru bedeli tahsilatı tamamlanmıştır. Başvurunuzun sonucunu E-Devlet üzerinden görüntüleyebilirsiniz."

TOKİ başvuru iptali nasıl yapılır? İptal edilince TOKİ başvuru parası geri yatar mı? TOKİ projelerinde başvuru sayısı kısa sürede 4 milyon kişiyi geçti. Ancak bazı kişiler başvuru iptalinde bulunmak istiyor. E-Devlet üzerinden yapılan başvuruların iptal edilip edilmeyeceği de merak ediliyor. Başvuru sırasında verilen 500 liranın geri alınıp alınmayacağı da araştırılıyor. Peki; TOKİ başvuru iptali nasıl yapılır? İptal edilince TOKİ başvuru parası geri yatar mı?

TOKİ taksit artışı yıl yıl hesaplandı! TOKİ sosyal konut taksitleri 2-3-4-5 yıl sonra ne kadar olacak? TOKİ taksit artışında yaşanabilecek yüksek artış ihtimali başvuru yapanları düşündürürken, başvuru sayısı ise 4 milyonu geçti. TOKİ taksit artışı vatandaşları şimdiden endişelendirdi. Memur maaşına endeksli zam nedeniyle yüksek taksitler olabileceği iddia edilmişti. Ancak TOKİ’nin 10 yıllık ödeme planları incelendiğinde böyle bir durum söz konusu değil. İşte; TOKİ taksit artışı hakkında detaylı bilgiler!