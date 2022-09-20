Türkiye Gazetesi

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ağustos ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, Almanya'da ÜFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 7,9, 2021'in ağustos ayına kıyasla da yüzde 45,8 arttı. Böylece Almanya'da ÜFE, kayıtların tutulmasından bu yana en yüksek artışı göstermiş oldu.

ENERJİ KRİZİ FİYATLARI ARTIRDI

Ağustos ayında ÜFE’deki artış enerji fiyatlarından kaynaklandı. Bu dönemde enerji fiyatları 1 ay öncesine kıyasla yüzde 20,4, 1 yıl öncesine kıyasla da yüzde 139 arttı. Almanya'da yıllık bazda elektrik fiyat artışı yüzde 174,9'u, doğal gazda da yüzde 209,4'ü buldu.

Fransa'da enerji krizi: Elektik kesintilerine gidilecek Rusya’nın gaz ve petrol akışını sınırlamasıyla AB ülkeleri peş peşe tasarruf tedbirlerini sıralamıştı. Fransa'da enerji sıkıntısı tartışılırken kış aylarının soğuk geçmesi durumunda evlerde elektrik kesintisinin yapılacağı belirtildi.

Türkiye’nin enerji ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak: Akkuyu ile 70 yıllık hayal gerçek oluyor Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde hedef belli oldu. Türkiye’nin 70 yıllık hayali olan ve ülkenin ilk nükleer santrali olma özelliğini taşıyan Akkuyu’nun ilk ünitesinin gelecek yıl faaliyete geçmesi planlanıyor.

Enerjisi tükenen Avrupa, turizm ve tarım için geliyor Avrupa’da enerji krizi nedeniyle seralarda üretime kısmen ara verilirken, alıcılar Türkiye’ye yöneldi. Sektör temsilcileri “Şimdiden kontratlar dahi imzalandı. Bu kışı iyi değerlendirirsek 3,5 milyar dolarlık ihracatımız 10 milyar dolara çıkar” diyor. Enerji tasarrufu için Avrupalıya yapılan ‘az duş alın’ uyarısı rotalarını Türkiye’ye çevirtti. Turizmci, kışın kapalı olan oteller ve boş kalan apart dairelerin büyük oranda doluluğa ulaşmasını beklediklerini söylüyor.