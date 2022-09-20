Türkiye Gazetesi

TOKİ para yatırma 2022! E-Devlet’ten yapılan başvuru sonrası TOKİ Halkbank para yatırma sayfası arama motorlarında sorgulanıyor. Para yatırma sürecinin nasıl olduğu araştırılıyor. Para yatıran kişiler de SMS gelmemesi nedeniyle sürecin tamamlanıp tamamlanmadığını merak ediyor. İşte; TOKİ para yatırma hakkında bilinmesi gerekenler!

TOKİ PARA YATIRMA 2022!

TOKİ başvurusunun kabul edilmesi için E-Devlet üzerinden başvuru yapmak yetmiyor. Ayrıca 500 lira konut başvuru ücretinin ödenmesi gerekiyor. Yapılan başvurunun ardından E-Devlet ve bankalardan kullanıcılara bilgilendirme mesajı geliyor.

Yoğunluk nedeniyle bu mesajların gelmesi uzun sürebiliyor. Başvuruyu tamamlamanız gereken son tarih TOKİ tarafından SMS ile bildiriliyor. Kendi adınıza açılan IBAN üzerinden ödeme işlemi kolaylıkla halledilebiliyor.

TOKİ’nin kullanıcılara gönderdiği mesaj şu şekilde:

"TOKİ konut başvurunuz alınmıştır. Sizin adınıza TOKİ başvurunuza istinaden Bankamızda açılan ... IBAN numaralı hesaba 500,00 TL tutarı en geç ... tarihine kadar yatırmanız gerekmektedir. Başvurunuza istinaden söz konusu tutar hesabınızdan çekilecektir. Başvurunuzun sonucunu E-Devlet üzerinden görüntüleyebilirsiniz. "

TOKİ IBAN gelmedi! TOKİ Halkbank IBAN nedir? TOKİ para yatırma IBAN adresi hangisi? TOKİ IBAN gelmedi araması yapan kişiler TOKİ Halkbank IBAN nedir sorusunun cevabını öğrenmek istiyor. TOKİ para yatırma IBAN merak ediliyor. TOKİ başvurusu yapmak isteyenler E-Devlet üzerinden işlemlerini tamamladıktan sonra para yatırma aşamasına geçiyor. Ancak para yatırmak için IBAN adreslerinin ne olduğu merak ediliyor.

TOKİ EV FİYATLARI 2022

İstanbul, Bursa, Antalya ve İzmir'de 3+1'ler en düşük 950 bin lira olacak aylık taksiti ise 3 bin 562 lira olacak. İstanbul, Bursa, İzmir ve Antalya'da 2+1'ler en düşük 679 bin lira olacak.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

* T.C. vatandaşı olması,

* Proje il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il nüfusuna kayıtlı olması,

* Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç).

* Aylık hane halkı gelirinin (Kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları), en fazla net 16.000₺ (İstanbul İli için 18.000₺) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları, başvuru tarihi itibariyle gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı) (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç)

* Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

* Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

* Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

* Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisine; TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden "HAK SAHİPLİĞİ" onaylananlar başvuru yapabilecektir. Sözleşme aşamasında konut başvurusu yapılan İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya başvuru yapılan İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belge istenecektir.

* Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisinden bir kez konut satışı yapılacaktır.