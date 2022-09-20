Türkiye Gazetesi

İŞKUR TYP ile KYK’ya 3.225 işçi alımı! 54 şehir için ilan çıktı! İŞKUR’un Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında binlerce kişi iş bulabiliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK’lardaki personel eksikliğini gidermek amacıyla İŞKUR TYP üzerinden ilana çıktı. Başvuru işlemleri internet üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. İŞKUR TYP KYK işçi alımında KPSS şartı aranmıyor.

İŞKUR TYP KYK BAŞVURU ŞARTLARI!

Toplum Yararına Programları kapsamında yapılacak işçi alımları için adaylardan aranılan şartlar şu şekilde:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Kuruma kayıtlı olmak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,

- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

- Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).

ALIM YAPILACAK İLLER

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ardahan, Balıkesir, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyar, akır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Malatya, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yalova, Yozgat, Zonguldak

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

Bazı illerde başvuru bitiş tarihi 21 Eylül olarak belirlenirken, bazı illerde başvurular 23 Eylül’e kadar devam edecek.

İŞKUR TYP KYK İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aşağıdaki bağlantıdan İŞKUR sistemine giriş yaptıktan sonra başvuru yapmak istediğiniz ili ve başvuru numarasını seçip işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Bu işlemleri yapmak için İŞKUR sistemine kaydınızın bulunması gerekmektedir.

İŞKUR TYP KYK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

TYP İŞÇİLERİ NASIL SEÇİLİR?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenmektedir.

Noter kurası yöntemi,

Liste yöntemi,

Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.

İstihdamında güçlük çekilen özel politika gruplarına programdan yararlanma hususunda öncelik verilmektedir. Bu kapsamda liste ayrımına gidilmiş olup aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilmektedir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste’ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır.

Kadınlar,

35 yaş üstü bireyler,

Engelliler,

Eski hükümlüler,

Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar.

Başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP’lere Adres Kayıt Sistemine (AKS) göre aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca biri katılabilmektedir.