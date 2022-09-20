Türkiye Gazetesi

1+1 bir dairede bile sıfır eşya ile ikinci el eşya fiyatları arasında uçurum olduğunun altını çizen esnaf Soner Fazlı, “Allah’a şükür son zamanlarda işlerimizde bayağı bir artış var. Sıfır eşyalar pahalı olduğundan dolayı ikinci el eşyalara rağbet var. Öğrenciler de yavaş yavaş alışveriş yapmaya başladı. Vatandaşlar tüm ev eşyalarını talep ediyor. İkinci el buzdolabı 3 bin TL’den başlıyor, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi bin TL’den başlıyor. Oturma grupları ve çekyatlar da 1500 TL’den başlıyor. 1+1 dairenin tamamını ikinci el eşya ile 15 bin TL’ye donatabilirsiniz. Bunu sıfır eşya ile kurmaya kalksan 70 bin TL’nin üzerinde tutar” dedi.

“ÖĞRENCİLER İKİNCİ EL İLE EVİNE 10-15 BİN TL’YE TAMAMLAYABİLİYOR”

İkinci el eşya fiyatlarının sıfır eşyalara göre oldukça ucuz olmasının işlerini kolaylaştırdığını belirten esnaf Muhammet Bilgin ise “Sıfır eşyaların pahalı olması, ikinci el eşya satan esnafa yaradı. Öğrenciler de ikinci el eşyaya rağbet gösteriyor. Bu nedenle şu dönemde işlerimiz normalin üstünde iyi gidiyor. Sıfır bir yatak odası takımı 30 bin TL’den başlarken, bizde 10 bin TL’ye satılıyor. Öğrenciler ikinci el ile evine 10-15 bin TL’ye tamamlayabiliyor. Biz de durumu kötü olanlara daha çok yardımcı olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

İkinci el araç satışında fırsatçılara geçit yok! Cezası yükseliyor Sondakika... İkinci el oto satışında getirilen 6000 kilometre şartını hülle yoluyla ihlal edenlere verilen ceza 8 bin liradan 300 bin TL'ye çıkarılıyor. Bakanlık Meclis açılınca yetki talebinde bulunacak.

İkinci el araçlar için verilen süre bugün doldu: 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmemiş araçlar artık satılamayacak İkinci el araçların satışlarıyla ilgili geçen ay Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenleme için verilen süre bugün doldu. Bugünden itibaren ikinci el araçlar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmiyorsa satılamayacak. Galerici esnaf aşırı yüksek fiyat yazanların yüzde 5-10 fiyat düşürdüğünü ancak bu düzenlemeye sadece galericiler ile şirketlerin değil şahısların da dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

Şifa bulan kan kanseri hastaları ikinci doğum günlerini kutladılar Üniversitede okurken, evlilik hazırlığı yaparken, çok sevdiği klasik arabasını tamir ettirirken ya da diş dolgusu yaptırırken farklı kan kanserleri ile tanışan hastalar Lenfoma Farkındalık Günü dolayısıyla bir araya geldi.