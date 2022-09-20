Türkiye Gazetesi

Dünya üzerinde pek çok ülke haftada 4 gün çalışma düzenine geçmek için denemeler başlarken bu modelin çalışanların iş yaşam dengesine katkısının ne olacağı ve verimliliği azaltıp azaltmayacağı merak konusuydu. Araştırma sonuçları dikkat çeken gerçeği ortaya çıkardı. Aynı maaşla haftanın sadece 4 günü çalışmak mesaide verimliliği arttırdı. Aynı şekilde şirketlerde bu durumdan mutlu oldu. Gelişmiş ülkelerde bazı şirketler haftada 4 gün mesai modeline geçerken İngiltere’de yapılan bir araştırmadan dikkat çeken sonuçlar çıktı. Haftada 4 gün çalışılan 70 şirketin yüzde 49’undan verimliliğin arttığı ortaya çıktı. Şirketlerin yüzde 46’sında ise verimlilik konusunda bir değişim gözlemlenemedi.

SİSTEMİ DENEYEN ŞİRKETLER AÇIKLADI, VERİMLİLİK ARTTI

Dünyada bazı ülkelerde çalışma saatlerini düşürecek modeller hayata geçirilirken Covid-19 pandemisinin ardından da evden çalışma ve hibrit çalışma sistemi hayatına girdi. Haftada 5 gün mesai anlayışından uzaklaşmak isteyen gelişmiş ülkelerin sayısı arttı. Dünyanın bazı ülkelerinde bazı şirketler haftada 4 gün çalışma modeline geçerken bu ülkelerden biri olan İngiltere’de yapılan bir araştırmanın sonuçları oldukça dikkat çekti. Haftada 4 gün mesai modeliyle çalışan 70 şirketten yüzde 49’unda verimliliğin arttığı yüzde 46’sında ise değişim gözlenmediği belirtildi. NTV’de yer alana habere göre, İngiltere’de bazı şirketler haftada 4 gün çalışmayı deniyor. Şimdiye kadar oluşturulan programa toplamda 3 binden fazla çalışanı bulunan 70 şirket katıldı. Bu çalışma sistemiyle çalışan şirketler hakkında gerçekleştirilen bir ankette "Dört gün çalışmak gerçekten işe yarıyor" sonucu çıktı. Anket çalışmasına katılanların yüzde 88’i 4 günlük çalışma modelinin iyi işlediğini aktarırken sadece yüzde 2’lik bir kısım bu modeli zorlayıcı olarak buldu.

HAFTANIN 4 GÜNÜ 8 SAAT AYNI MAAŞ

Modele göre çalışma günü haftada 4’e düşerken mesai saatleri ise 32 saatle sınırlanıyor ve çalışanların maaşında herhangi bir kesintiye gidilmiyor. Kasım ayında sona ereceği belirtilen pilot uygulamayı deneyen şirketlerin yüzde 86’sının bu çalışma modelini sürdürmek istediği belirtiliyor. Yapılan incelemeler göre, 4 günlük çalışma modeli sonucunda katılımcıların yüzde 49’u verimlilikte artış görürken yüzde 46’sı verimlilik konusunda bir değişim olmadığını belirtti.

EN SON BELÇİKA GEÇMİŞTİ

Belçika hükümeti çalışma yasasında yaptığı değişiklik taslağıyla çalışanların günlük 9,5 saat mesai yapmaları durumunda haftada 4 gün çalışabilmesinin önünü açtı. Ülkede haftalık çalışma saati 38 saat olarak belirlenirken, bu süre 4 günde tamamlanabilecek. Karar geçtiğimiz salı günü hükümet koalisyonu içinde kararlaştırılan ekonomik reform paketi kapsamında yasalaştı Ülkede aynı zamanda çalışanlara mesai saatleri dışında işle ilgili mesaj ve e-postalara cevap vermeme hakkı da tanındı.

HANGİ ÜLKELER GÜNDEME ALDI?

Haftada 5 gün mesai uygulamasını düşürmek isteyen tek ülke Belçika olmadı. Mesai günlerini kısaltmayı hedefleyen ülkeler arasında İzlanda, İskoçya, İspanya ve Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri de yer alıyor.

İngiltere'de haftada 4 gün çalışma denemesi başlatıldı Haftada 4 gün çalışma uygulaması bir ülkede daha hayata geçirildi. İngiltere’de 6 ay boyunca 3 binden fazla kişi haftada 4 gün işe gidecek. En son İzlanda’da haftada 4 gün işe gitmesi uygulaması hayata geçirilmiş sonuçlarda üretkenlik ve refahın arttığı gözlemlenmişti.

Belçikalılar artık haftada 4 gün çalışacak Belçika hükümeti, günlük çalışma saatlerini artırıp haftalık çalışma gününün 4'e düşürülmesine imkan veren tasarıyı kabul etti.

Panasonic, haftada 4 gün çalışma sistemine geçiyor Japon elektronik devi Panasonic, haftalık 4 gün çalışma sistemine geçeceklerini duyurdu.