Türkiye Gazetesi

C. Fırat Aydoğmuş | İZMİR

4 gün sürecek yarışmanın açılışında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı “Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 1’i maden sektöründe çalışmasına rağmen gerçekleşen iş kazalarının yaklaşık yüzde 8,5’i maden, özellikle kömür sektöründe gerçekleşiyor. Bu oranın çok yüksek olmasının yanı sıra 2017’den beri madenlerde gerçekleşen iş kazalarında göze çarpan bir düşüş yaşandı” dedi. Tedbirli olmanın ve arama-kurtarma pratikleri yapmanın hayati derecede önemli olduğunu dile getiren Kalaycı “Maden sahalarımızın denetimlerini az riskli, riskli ve çok riskli olmak üzere üç sınıfa ayırdık. Az riskli gruptaki madenlerimizi yılda en az bir, riskli grupta yer alan madenlerimizi yılda en az iki ve çok riskli gruptaki madenlerimizi ise yılda en az dört defa denetliyoruz” diye konuştu. TMD Başkanı Ali Emiroğlu da yarışmaya 10 maden kurtarma ekibinin katıldığını belirterek “Yarışmanın temel hedefi; ekiplerin birbiri ile tanışmasını sağlamak, dayanışma ruhunu oluşturmak, bilgi ve tecrübe paylaşımıdır” ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez duyurdu: Maden ihracatında yeni rekor geliyor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin yer altı zenginliği açısında önde gelen ülkelerinden olduğunu belirterek, “Geçen yıl maden ihracatında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştık. Veriler gösteriyor ki bu yıl da maden ihracatında yeni bir rekor geliyor” dedi.

Kaçak madende göçük faciası! 1 işçi öldü ​Zonguldak’ta kaçak maden ocağında göçük meydana geldi. Olayda mahsur kalan bir maden işçisi hayatını kaybetti.