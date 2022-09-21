Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Rusya-Ukrayna savaşı, tedarik krizinde yaşanan kırılma ve enerji kriziyle birlikte Avrupa ülkelerini resesyon korkusu sardı. Enerji kriziyle birlikte Alman, Fransız ve İngiliz firmaları bir bir kepenk kapatırken, Avrupa ülkelerinin boşalttığı pazarları Türkler dolduruyor. Özellikle bu alanda Rusya alternatif olarak öne çıkarken, Afrika ve ABD pazarı da yükselen pazar olarak dikkat çekiyor. Bünyesinde Doğtaş, Kelebek, Lova Yatak, Kelebek Mutfak Banyo ve Ruum Store bulunduran Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, Rusya’da Türk ürünlerine karşı çok ciddi bir talep olduğunu belirterek, Polonya ve İtalya’nın boşalttığı pazarı Türk mobilyacılar olarak doldurmak istediklerini söyledi. Doğan “Polonya dünya mobilya pazarında 4. sırada. İtalya ve Polonya pazarının kapanmasıyla biz de Doğtaş ve Kelebek Mobilya olarak Moskova’ya gittik. Orada Türk ürünlerine karşı ciddi bir açlık var. Rusya’yı kale pazar ilan ettik. Hızlı bir şekilde büyüyoruz” dedi.

İTALYAN MARKASI İLE ANLAŞMAYA YAKIN

Afrika’nın da canlı bir pazara sahip olduğunu vurgulayan Davut Doğan “Senegal ile Afrika’nın kalbindeyiz. Ekim ayında orada bir fabrikanın açılışını yapacağız. Kenya, Nijerya ve Gana’da mağazalarımız var. Afrika’nın yanı sıra Kuzey Kıbrıs, ABD ve İngiltere’de kendi şirketimizi kurarak 600 mağaza sayısına ulaştık. ABD’de New York’ta ürünlerimiz büyük talep görüyoruz. Online satışlarımız da çok iyi. Londra’da ise Kelebek Mobilya markamızı ile büyüyeceğiz. Hedefimiz global bir marka olmak” diye konuştu. İsmail Doğan mobilya alanında İtalya’da bir firma ile de anlaşmak üzere olduklarını bildirdi.

KONUT İŞİNE GİRİYOR

Davut Doğan, mobilya sektörünün yanı sıra konut sektörüne gireceklerini ifade etti. Yenibosna’daki proje için gerekli izinlerin alındığını dile getiren Doğan yakında lansmana çıkacaklarını açıkladı. 2022’nın kendileri için başarılı bir yıl olduğunu anlatan Doğanlar Mobilya Grubu’nun CEO’su İsmail Doğan da “2022 yılının ilk yarısında konsolide net satışlarımız yüzde 97 artarak 1 milyar 426 milyon TL’ye ulaştı. Yıl sonu konsolide satış geliri büyümesini yüzde 80-90 oranında öngörüyoruz. Bu da 3,2-3,4 milyar TL gelir demek. Satışlarımızın yüzde 15’i ihracattan geliyor. Bu oranı da 5 yıl içerisinde yüzde 90’a çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Mobilya Sektör Buluşmaları İçin Geri Sayım Başladı… Türkiye’nin en önemli mobilya ve yatak markalarının tek çatı altında toplandığı Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD) tüm Türkiye’yi kapsayacak sektör buluşmaları etkinliği için geri sayıma başladı. Türkiye’nin en önemli mobilya üretim merkezlerinden; İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri ve İnegöl’de yapılması planlanan buluşmaların startı ise Eylül ayında Kayseri’de verilecek.

Yeni mobilyalar için en pratik yol: Ahşap boyama Mobilyalarınızı değiştirmek için fazla bütçe ayırmak istemiyorsanız boyalardan yararlanabilirsiniz. Ahşap boyası sayesinde eski mobilyalarınız bambaşka bir görünüme bürünerek evinize yeni bir soluk getirecektir.